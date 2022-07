«En èpoques de més afluència de gent, ja sigui per rebaixes o per Nadal, el polígon quedava col·lapsat. No tan sols de clients, sinó també de proveïdors. Ara serà més fàcil que la gent entri i surti». És la reflexió que ahir feia el president del polígon dels Trullols, Xevi Padró, poc després que s’obrís al trànsit el tram entre la carretera de Viladordis i la zona comercial. «Era una demanda de fa molts anys», va assegurar. «Anirà molt bé pel polígon però també pels veïns de l’entorn, la ciutat i fins i tot pels serveis d’emergències», que sovint quedaven encallats enmig de cues de cotxes. Padró també va destacar que han quedat connectats directament amb els Dolors. «Ara haurem de veure quan temps tarda a fer-se petit amb un carril per banda. Però avui toca gaudir-ho».