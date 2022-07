La UPC lidera el màster que comparteix amb tres universitats europees més

La UPC de Manresa és una de les quatre universitats europees que ha seleccionat la Comissió Europea (CE) per liderar un màster internacional TIC inèdit que fusionarà l’internet de les coses, la instel·ligència artificial i la ciberseguretat. Estrenyerà encara més el vincle de la universitat manresana amb l’empresa i que, alhora, vol ser un pol d’atracció de talent.

De fet, va ser el centre manresà el que es va presentar a la convocatòria de la CE amb la idea de desenvolupar un màster de TIC per oferir a les empreses enginyers amb més coneixement, i que va anar a buscar els socis per compartir camí. El programa té un pressupost de 12,5 milions d’euros, el 50% dels quals posa la CE. A la UPC n’hi pertoquen 3. La meitat són finançats i la resta seran propis, amb hores de personal docent investigador (PDI) i d’administració i serveis.

El curs 2024-2025 el nou màster ha de començar a caminar. Regio7 ha parlat del què representa aquesta aposta per a l’escola politècnica amb el seu director, Pere Palà, i amb el professor de sistemes TIC Ilker Demirkol, que lidera el nou programa.

Allargar el recorregut de graus

El director de la UPC posa en relleu que el nou màster permetrà allargar el recorregut de graus de la branca industrial i de TIC que ara quedaven orfes. «El grau de Sistemes TIC és el recorregut més natural, però també el d’Enginyeria Electrònica i probablement no estigui massa allunyat del grau d’Automoció en alguns elements». És el cas de la intel·ligència artificial, esmenta Demirkol. A banda, fa notar Palà, el nou màster té per objectiu «atraure estudiants d’arreu» mitjançant la mobilitat internacional entre els països participants, inclosa la del professorat. Demirkol també posa èmfasi en «la interacció amb les empreses. A l’hora de dissenyar el màster, primer hi parlarem per saber les seves necessitats, no només amb les d’aquí sinó també amb les dels països» on hi ha les altres tres universitats participants: Vilnius Tech, Riga Technical University i Talinn University of Technology. Entre totes, inclosa la UPC, formaran 150 estudiants, entre 20 i 40 cadascuna.

El màster internacional es dissenyarà durant els dos propers cursos. Entre d’altres, caldrà decidir-ne la durada. Podrà ser d’un any, d’un i mig o de dos, especifica Palà. «Cada universitat i país té el seu requeriment. Han de ser màsters homologats a cada lloc». A més a més, caldrà estudiar com fer-lo sostenible a llarg termini, econòmicament parlant. El contingut, les tres potes d’internet de les coses, intel·ligència artificial i ciberseguretat, el fan únic. «La CE ha definit algunes habilitats digitals per desenvolupar des d’Europa i aquest coneixement és el que vol que tinguin els enginyers a les empreses. Nosaltres teníem l’interès d’incorporar a un nou màster els temes d’IoT (internet de les coses), però no només això. També intel·ligència artificial (IA) perquè en el futur hi haurà molts sistemes que en tindran. Però, el coneixement d’IoT i d’IA no serà suficient. Hem de protegir els sistemes perquè els estàs connectant a internet i cal garantir-ne la seguretat. Ajuntar-ho serà nou».

Al marge de la novetat, de la relació amb les empreses i de l’atracció d’estudiants d’arreu, suposarà un creixement de la plantilla de la UPC i un component que no cal oblidar: la recerca.

De cara a més endavant, Palà no creu que s’incorpori algun grau més. No descarta, en canvi, ampliar l’oferta de màsters.

«No podria haver anat millor»

El passat dia 12 de juliol, representants dels grups polítics municipals del consistori manresà, amb l’alcalde Aloy al capdavant, juntament amb Daniel Crespo, rector de la UPC, i Pere Palà, director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC Manresa), van anar al Parlament a demanar suport per a la Fàbrica Nova.

Van presentar davant de les comissions d’Educació, Universitats i Recerca, i Empresa i Treball el projecte per convertir l’antic complex fabril en un espai universitari centrat en l’economia del coneixement amb la tecnologia com a base i l’ambició de ser un referent internacional.

Palà comenta que «va ser una visita molt interessant. Hi van anar representants de tots els grups municipals per demostrar que és un projecte de consens del territori. Es va explicar a diversos parlamentaris i totes les respostes i comentaris dels que després van intervenir van ser positius. De fet, no podria haver anat millor, en el sentit que no es va rebre cap però», rebla.

Recorda que «l’Ajuntament ha fet un esforç important», amb la compra de la Fàbrica Nova per 12,3 milions d’euros a Criteria Caixa, i que ara el que seria desitjable és que «la Generalitat hi pugui fer una aportació significativa a través de diverses conselleries», així com «també el Govern estatal. Seria molt interessant que en els pressupostos vinents, tant de la Generalitat com estatals, hi haguessin partides per dur-ho a terme».

A l’hora de desenvolupar el projecte, en el seu dia es va parlar de prioritzar les sol·licituds als fons europeus Next Generation. Palà explica que «aquí ja s’han fet molts campus» a base de fons europeus. Esmenta el Diagonal-Besòs de la UPC, que es va fer «a base del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder)».

Cal ressenyar que, en la visita que va fer el passat dia 23 de juliol a Manresa la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va advertir a l’Ajuntament i a la UPC de Manresa que els fons europeus Next Generation només encaixen en aquest projecte en aspectes molt puntuals però no en la seva totalitat.

La importància de la recerca a la universitat

La UPC de Manresa no només imparteix graus i màsters sinó que també fa recerca, un aspecte que massa sovint s’oblida i que, tanmateix, és indestriable de l’activitat universitària. El professor Ilker Demirkol posa com a exemple que, en l’àmbit de les TIC, «hem començat un projecte d’intel·ligència artificial, 5G, la connexió a internet i la privacitat dels dispositius amb fons de la CE» i, en el pla nacional, «per reduir el consum de la bateria dels dispositius de 5G i 6G, tenim un altre projecte en marxa i estem col·laborant amb Nokia per dur-lo a terme».