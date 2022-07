El Casal de les Escodines va acollir el primer acte de Manresa en Comú i Podem Manresa des de l’anunci de candidatura conjunta a les eleccions municipals, que va tractar l’espinós tema de la seguretat. La jornada va estar presentada per Pol Molina, portaveu de Podem Manresa i conduïda per Ana Querol, coordinadora de Manresa en Comú. Va comptar amb la presència de l’experta en seguretat pública i radicalització violenta, Noe Aygasenosa.

Les intervencions d’Aygasenosa giraven entorn de la idea que la seguretat pública no només depèn dels cossos policials i que les polítiques socials són la millor arma per combatre les desigualtats. Segons l’experta, s’ha de prevenir el conflicte social amb mesures com «involucrar més educadors socials i un retorn de la llei de barris per les zones més vulnerables». Per tenir una ciutat segura és fonamental «sumar professionals per la mediació de conflictes i enfortir el treball comunitari per fomentar la cohesió social». Les polítiques d’habitatge són un altre dels temes que Noe Aygasenosa considera cabdal per la seguretat.

Querol va situar les polítiques de seguretat, com una qüestió indefugible per a la formació política manresana. Va aprofitar aquesta jornada per recordar que els Comuns van treballar la proposta de la creació d’una Comissió de prevenció i seguretat a Manresa, que va finalitzar en una Taula de Seguretat amb experts, partits i cossos policials.