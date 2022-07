Nou dones conegudes amb el nom d’ínyigues van alimentar, vestir, cuidar i fins i tot guiar espiritualment Iñigo López de Loiola quan va arribar a Manresa el 1522, malalt i desorientat. Ara fa 500 anys. Relegades a un segon pla durant anys, no va ser fins el 2019 que la historiadora bagenca Mireia Vila les va rescatar de l’oblit amb un llibre extensament documentat sobre la vida de les dones que van conèixer i socórrer el qui més endavant seria Sant Ignasi.

Ahir Manresa va fer un pas més per restituir el paper de les dones que van tenir cura d’Iñigo de Loiola. Des d’ara el camí que va des del final del carrer del Peix del barri de les Escodines fins a la Font del Llop de Sant Pau passant per l’emblemàtic Pou de la Llum -des d’on es pot admirar una de les millors vistes de Manresa- es diu Camí de les Ínyigues. El Pou de Llum és, també, on s’han Ignasi va rebre una de les revelacions mentre feia estada a la ciutat per recuperar-se.

Iniciativa de DEIM

Es tracta d’una iniciativa de l’entitat Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM). El novembre del 2021 van presentar una instància per tal de batejar amb el nom de les Ínyigues un espai o vial públic de la ciutat, en reconeixement a un col·lectiu de dones que va ajudar Sant Ignasi en la seva estada a Manresa. La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups polítics municipals en un ple a principis d’aquest any.

Ahir, es va descobrir un senyal que indica el camí cap el Pou de Llum i cap el barri de Sant Pau. L’acte va anar a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor de de Turisme i projecció de la Ciutat, Joan Calmet; i la presidenta de DEIM, Roser Soler. També hi van assistir regidors de l’equip de govern, veïns i el superior de La Cova de Manresa, David Guindulain.

«En reconeixement a les Ínyigues, les dones que van acollir Ignasi de Loiola a Manresa», diu el senyal, que va acompanyat d’una petita explicació del paper que van jugar durant l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

Als parlaments, Soler va fer un discurs reivindicatiu del paper de les dones a la societat, sovint relegades a un segon pla o directament a l’oblit quan, en canvi, «també sabem liderar. Abans, altres han marcat el camí», va dir. Com les ínyigues.

El regidor Calmet va assegurar que l’acte era «senzill però entranyable. Dels que venen de gust». Va remarcar que el camí no tenia nom, i que hi ha gent que fa 10.000 quilòmetres per visitar el Pou de la Llum, un «lloc singular».

Per la seva part l’alcalde Aloy va dir que «hi pensàvem poc, des de la ciutat, en aquestes nou dones». Va remarcar que l’acte de reconeixement va més enllà de la relació que van tenir amb Sant Ignasi, sinó que «també és un homenatge a les totes les dones que han tingut cura d’altres persones». Va demanant respecte per l’espai. L’acte es va acabar amb una intervenció artística de l’escola de dansa Roser al ritme de la cançó El so del silenci.

El llibre de les ínyigues

També DEIM va impulsar el llibre que el 2019 va publicar la historiadora Mireia Vila titulat Les Ínyigues. L’entorn femení d’Ignasi de Loiola a Manresa. Ho va fer després de consultar nombrosa documentació d’entre finals del segle XV i inicis del XVII que hi ha a l’arxiu de Manresa. Assegura que el concepte ínyigues és genuïnament manresà. Prové del nom d’Íñigo, el real. No es va fer dir Ignasi fins molt temps després de passar per Manresa.

Nou dones van formar el cercle més pròxim a Ignasi de Loiola, Van ser Agnès Pujol, Àngela Seguí, Agnès Caldoliver, Miquela Sitjar, Joana Fabrés, Joana Cases, Isabel Ferrer, Isabel Gispert i Francina Salt. Segons Vila, més enllà de l’àmbit domèstic, la religió i l’espiritualitat era una de les poques sortides que tenien. La majoria tenia un bagatge espiritual molt més sòlid que no pas l’Ignasi de Loiola que es va estar a Manresa.