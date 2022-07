La Festa Major Alternativa de Manresa (FAM) complirà enguany 31 anys. Ho farà amb un programa d’actes ja sense restriccions a causa de la pandèmia i que tindrà com a un dels seus eixos centrals uns fets del segle XVII: l’avalot de les Faves.

Va ser un enfrontament que hi va haver a Manresa entre els favets, eclesiàstics i la classe alta de la ciutat, i els tremendos, bàsicament camperols, que reclamaven la supressió dels delmes, la donació d’una part del que els hi donava la terra. D’aquesta forma l’assemblea de l’Alternativa, que s’identifica amb els tremendos, vol mantenir viu «l’esperit de les lluites populars», segons han dit aquest dijous a la tarda Alba Gual i Mònica Palà a la presentació de la FMA d’enguany. «Avui dia la lluita continua present. Per una banda els tremendos encara apostem per una millora de la classe treballadora, mentre que els favets, a través de polítiques repressives, segueixen aturant qualsevol indici de revolució que surti de la normalitat», han assegurat Gual i Palà.

L’Alternativa d’enguany ha programat concerts, tallers, concursos, actuacions i activitats familiars que es duran a terme entre el dissabte 20 i el diumenge 28 d’agost. En dos espais diferents, com es va fer arran de la pandèmia: la plaça de la Música, rebatejada com La Terrasseta de l’Alternativa, i l’escenari habitual de la plaça Puigmercadal.

A la Terrasseta hi haurà les activitats programades del 20 al 24 d’agost. Es tracta «d’actes per a tots els públics», especialment els de «caire més familiar, relaxat i de varietat cultural», segons Gual i Palà. Hi haurà el concurs de sucs i batuts, un taller de castells, monòlegs, el sopar de colles i una vetllada de karaoke de grans èxits musicals en català, entre altres activitats.

A partir del dijous 25 d’agost, la programació ja es traslladarà a la plaça Puigmercadal amb, bàsicament, concerts protagonitzats per grups feminitzats i en català, una de les apostes de l’assemblea de l’Alternativa d’enguany. Per la FMA hi passaran grups locals com Iris Deco, Run Out The Closet, Dog Teeth o Lupita, i també altres formacions com Alérgicas al polen, Jazzwoman o Ven’nus.

Decisió arriscada

L’aposta per grups feminitzats i que interpretin les seves peces en català és una decisió arriscada, segons els organitzadors, «ja que, malauradament, encara existeixen pocs grups musicals de primera línia on les dones tinguin un paper fonamental i, a més, que la seva llengua d’actuació sigui el català», han afirmat.

Tot i així «s’ha fet «una gran feina de recerca en què s’ha aconseguit trobar grups de música d’alt nivell feminitzats, una bona part d’ells en català, on la majoria de components són dones o persones del col·lectiu LGTBI i la llengua predominant no és el castellà ni cap altre d’imposada».

L’Alternativa recuperarà actes que havien quedat suspesos a causa de la pandèmia com la crema de la falla, que es podrà veure a ala plaça Puigmercadal abans que cremi el darrer dia; el cercatasques inaugural que es durà a terme el dissabte 20 al vespre; o el concurs de paelles al parc de la Seu que hi haurà el dissabte dia 27 d’agost. Enguany també es podrà tastar la cervesa artesanal pròpia de l’Alternativa.

Per altra part la Festa Major de Manresa se celebrarà del 20 al 29 d’agost i recupera actes multitudinaris com el correfoc o el castell de focs.