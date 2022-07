L’eliminació del carril directe de la sortida de Manresa crea confusió als conductors

L’entrada en servei del nou tram de l’avinguda dels Països Catalans ha suposat l’eliminació del carril directe de sortida de la ciutat que hi havia passat el Pont de Ferro. Ara s’ha de resseguir la rotonda de Prat de la Riba per fer-ho. Però el carril continua sent-hi. És el que ara dona accés a la nova avinguda en direcció a la carretera de Viladordis i a Els Trullols. El nou recorregut genera confusió entre els conductors aquests primers dies.

Sense voler-ho o per la inèrcia d’abans, hi ha conductors que agafen aquest carril i entren a l’avinguda quan la seva intenció és anar recte. Alguns continuen a l’avinguda, però altres maniobren als mateixos accessos, al mig de la calçada, per rectificar. Això genera situacions que poden ocasionar accidents tenint en compte que es tracta de trams molt transitats. Ahir, Regió7 va ser testimoni que en 10 minuts tres vehicles es van trobar en aquesta situació, i tots tres van fer mitja volta a la nova avinguda mateix per continuar en direcció Vic-Berga per la Pujada Roja.

La nova connexió

El nou tram de l’avinguda dels Països Catalans connecta Prat de la Riba amb carretera de Viladordis i continua més enllà fins el polígon de Els Trullols. És una mena de ronda de circumval·lació interna que evita trànsit a carrers de la Font i sobretot al Sant Cristòfol i la carretera del Pont.

La nova avinguda ha obligat a fer uns nous accessos a Prat de la Riba. S’ha eliminat el carril directe de sortida que hi havia fins ara des del Pont de Ferro. Ara cal vorejar la rotonda per continuar cap a Vic-Berga, igual que per anar cap el polígon dels Dolors, la Parada nova o bé enllaçar cap a l’avinguda de les Bases. El carril de més a la dreta, el que s’utilitzava per sortir, mena cap a la nova avinguda. Un senyal de trànsit recorda l’obligatorietat de continuar en la mateixa direcció. És el que se salten els «despistats».