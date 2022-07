Ha mort als 71 anys d'edat Josep Font Soldevila, exregidor santfruitosenc, Doctor en Ciències Geològiques, professor de la UPC de Manresa, navegant, pioner en la defensa i la cura del medi ambient i cooperant.

La cerimònia de comiat tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia al tanatori de Mèmora de Manresa.

La polifacètica figura de Josep Font ha deixat empremta en tants àmbits que es fa difícil d'apamar.

Ha estat un professor de la titulació d’Enginyeria de Mines i del Màster en Enginyeria dels recursos naturals a l’EPSEM, amb una gran expertesa en Hidrogeologia. Membre de l’Equip directiu de l’EPSEM (com a sotsdirector i secretari) durant molts anys. També, secretari del Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals.

Va ser fundador de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura el 1994, codirector de l'Exploratori dels Recursos de la Natura. Va ser guardonat, conjuntament amb Dolors Grau Vilalta, amb el Premi medi Ambient 2017 de la Generalitat de Catalunya en la modalitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, com a Grup de Recerca Exploratori de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel projecte “SAVEnergy: foment de l’estalvi d’energia a les llars dels joves de Secundària”.

Va ser regidor a l'Ajuntament de Sant Fruitós i al Consell Comarcal. Implicat amb el Centre de Cooperació i Desenvolupament de la UPC, va dirigir projectes a Sud Amèrica i a l’Àfrica i va crear una ONG a Manresa (AMIT), relacionada amb temes de mineria.

Va ser membre del Jurat del Premi UPC Arquitectura, Ciències i tecnologia per a treballs de recerca de Batxillerat i Projectes de recerca CFGS, durant moltes edicions. També va aportar el seu coneixement a l'Escola Agrària de Manresa.

Durant la seva trajectòria va donar veritables lliçons de vida als milers de joves que han passat per les 12 edicions de la Fira del Coneixement i les 7 edicions del Fòrum de Joves Talents de Catalunya, organitzats per l’Exploratori a Berga, que no els van deixar indiferents.

En les 29 edicions de la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura va impartir mestratge a centenars de professors i professores de Secundària als qui va comunicar el respecte immens que sentia per a la natura i l’aprofitament sostenible dels seus recursos.

Amant de la navegació, va ser tercer al Gran Prix Atlàntic 2010, que va conquerir amb 58 anys. Sempre havia estat un gran aficionat a la navegació, però el Gran Prix de l'Atlàntic 2010 va ser la seva primera aventura en una regata d'aquestes condicions. La tercera posició va ser un gran resultat en el seu debut.