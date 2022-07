L’activitat s’inspira en els jocs d’escapada i convida els grups participants a endinsar-se a la Manresa medieval amb una trama d’enigmes, conjurs i rituals, d’entre 45 i 60 minuts de durada, es podrà fer cada dia, de dimarts a diumenge. Aquest matí l’han estrenat l’alcalde de Manresa i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, i els primers grups ja han començat a fer reserves.

A partir d’una misteriosa desaparició, els participants es converteixen en investigadors que han de desxifrar diversos enigmes que portaran a revelar un sorprenent secret del rei Pere III. Aquest és el punt de partida d’“El misteri del carrer del Balç”, la nova proposta que l’Oficina de Turisme de Manresa posa en marxa a partir de demà divendres, 29 de juliol, i que ja es podrà gaudir a partir d’aquest cap de setmana al Centre d’Interpretació del carrer del Balç.

L’experiència està pensada per a ser jugada en grups i es basa en les mecàniques d’un ‘Escape Room’ o joc d’escapada, alhora que convida a fer un viatge en el temps per descobrir la història i les supersticions de la Manresa medieval. El joc propicia l’ús de l’enginy i el treball en equip, que és imprescindible per resoldre el misteri.

Aquest matí, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, juntament amb el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, i representants de la Diputació de Barcelona, que han donat suport al projecte, han estat els primers a posar-se a la pell dels investigadors i han resolt l’enigma proposat. Ho han fet de la mà de Pere Tió Peig, de l’empresa Gaudire, que ha dissenyat el jocs. En acabar, tots han destacat el fet que sigui un joc enginyós i entretingut, que a més està basat en històries i fets reals de la ciutat de Manresa, fet que permetre aprendre mentre es realitza l’activitat.

Els primers grups han començat a reservar places per a la nova activitat, a través de la pàgina web de Manresa Turisme. L’activitat disposa de tres modalitats, que es podran escollir en el mateix moment d’inici de l’activitat, i està recomanada per a persones majors de 14 anys en els nivells ‘Estàndard’ i ‘Expert’, aquest últim per als més agosarats. Les persones menors d’aquesta edat podran assistir-hi acompanyades per un adult i jugar la versió ‘Familiar’, que adapta l’ambientació i les proves per a totes les edats.

L’activitat es podrà dur a terme dins l’horari d’obertura del centre, tot i que s’han programat sessions estables de dimarts a divendres a les 18 h, dissabtes a les 10 h, a les 13 h, a les 18 h i a les 19 h i els diumenges a les 10 h i a les 13 h. D’aquesta manera, es busca compatibilitzar les visites en format escape room amb les visites estàndard i escolars al centre. De tota manera, es poden reservar sessions fora d’aquest horari si no coincideix amb altres activitats, contactant amb el Centre d’Interpretació del Carrer del Balç.

L’activitat té una durada d’entre 45 i 60 minuts, segons la modalitat escollida. Els grups participants estan recomanats per a un màxim de sis persones per garantir una experiència òptima, tot i que entre 6 i 10 persones també es pot dur a terme. L’entrada tindrà un preu de 10 euros per al públic adult i de 7 euros per a les persones jubilades i per als infants i adolescents de 8 a 15 anys. Els menors de 8 anys tenen l’entrada gratuïta. El joc es farà en català però ja s’està treballant en versions en altres idiomes.

Aquest nou producte s’ha finançat amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través del catàleg de serveis 2021-2022. L’objectiu és captar un públic més jove i familiar al centre d’interpretació.

El Carrer del Balç: un espai medieval de gran interès històric

El Carrer del Balç de Manresa és un espai de gran interès històric i un magnífic exemple de l'urbanisme medieval català. El carrer formava part del nucli de la ciutat medieval, situat a l'entorn de l’actual plaça Major.

De traçat estret i sinuós, el carrer s'adapta al perfil d'un balç o balcera, amb diferents nivells esglaonats. Una de les característiques més especials d’aquest espai és la seva cobertura, creada pels porxos que es van edificar entre casa i casa, a finals de l'època medieval per tal d'aprofitar l'escàs espai que hi havia a l'interior de la ciutat emmurallada.

El Centre d'Interpretació del Carrer del Balç ofereix als visitants un muntatge amb recursos multimèdia que posa en valor un conjunt patrimonial únic, permetent-los conèixer com era la Manresa del segle XIV.