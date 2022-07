La comissió de seguretat de la federació de barris de Manresa reclama a l'Ajuntament que actuï i limiti l'horari d'obertura dels locals conflictius que venen alcohol tota la nit i que congreguen al seu voltant una clientela que fa soroll i embruta.

La Federació d'Associacions de Veïns dona suport a les queixes expressades per persones que viuen a prop de l'establiment Express Super de la carretera de Vic, però volen deixar clar que no és ni molt menys un cas aïllat.

Assegura que "aquesta problemàtica no es exclusiva d’aquest carrer, sinó que s’està donant a altres carrers de la nostra ciutat. L'Ajuntament disposa de dades aportades pels veïns i veïnes del malestar que provoquen aquestes conductes i comportaments incívics al conjunt dels barris que també ho estan patint".

La venda d'alcohol fins a altes hores de la matinada té repercussions en la qualitat de vida del veïnat, que ha de suportar aldarulls, crits i la brutícia, orins i defecacions que generen els bevedors.

Més vigilància

Demanen aplicar una restricció horària de la venda d’alcohol i que "s’extremin les mesures de vigilància al voltant d’aquestes botigues, ja que milloraria i molt la convivència als barris. És totalment gratuït haver de suportar aquest malestar per persones que ni tant sols viuen al barri i que només hi van per consumir alcohol i drogues".

La federació de barris defensa que la llibertat de comerç no és un dret superior al drets dels veïns que han de suportar tots aquests aldarulls dia rere dia, sense descansar i amb comportaments totalment fora de lloc.

Per això, "demanem al nostre ajuntament que ajudi a pacificar els nostres carrers, buscant la manera que aquests comerços no estiguin oberts fins a altes hores de la matinada, i que els barris de la ciutat de Manresa retrobin de nou el descans que necessiten i els nostres carrers recuperin la higiene necessària que bona falta ens fa".