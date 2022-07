Aquesta setmana s’ha reunit el comitè municipal de sequera de Manresa, format per personal de l’Ajuntament, Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, per fer el seguiment de la situació actual. Malgrat la pluja dels darrers dies, actualment la ciutat continua en fase de prealerta, amb les reserves d’aigua per sota del 60%. Això no comporta de moment restriccions per a la ciutadania, però es continua recomanant un esforç per minimitzar el consum d’aigua.

El comitè municipal de Sequera de Manresa, format per membres d’Aigües de Manresa, de la Junta de la Séquia i de l’Ajuntament de Manresa, s’ha reunit aquesta setmana per avaluar la situació actual. El comitè municipal té com a principal objectiu fer el seguiment de la sequera i donar una resposta concreta i efectiva per a cada escenari.

Manresa està en escenari de prealerta des de finals del mes de febrer. Aquest escenari, que no ha variat amb les pluges d’aquesta setmana, no comporta cap tipus de restricció per la ciutadania, però sí en la preparació dels plans d’emergència per part dels ens locals i les entitats d’abastament d’aigua.

L’estat de prealerta es declara quan els embassaments se situen per sota del 60% (actualment estan al 44%), i l’estat d’alerta, ja decretat en les zones d’Anoia – Gaià, Capçalera del Ter i Mitjà Llobregat, quan baixen del 40%.

En l’actual escenari de prealerta, encara no hi ha previstes restriccions que afectin la ciutadania en cap dels usos. En aquests moments, les mesures van encaminades a l’ús de recursos no convencionals (dessalinització), a la posada a punt per preparar la possible activació dels pous de sequera i a l’aigua regenerada.

Tot i això, es recomana a la ciutadania un esforç per minimitzar el consum d’aigua, i així evitar l’agreujament de les reserves d’aigua.

Mesures d’estalvi d’aigua

Els períodes de sequera que ha viscut Catalunya han consolidat la cultura de l’estalvi d’aigua. En moments com en el que ens trobem, va bé recordar algunes bones pràctiques que ens ajudaran a no malgastar aquest recurs:

Tancar l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal.

Omplir amb l’aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per altres usos, com regar les plantes.

Utilitzar els programes d’estalvi dels electrodomèstics.

Posar una o dues ampolles plenes de sorra dins la cisterna del vàter si el dipòsit no és de doble descàrrega

A la web d’Aigües de Manresa es poden trobar més accions que es poden portar a terme en el dia a dia per reduir el consum.