L’Ajuntament de Manresa ha de pagar 400.000 euros més de factura elèctrica

L’Ajuntament de Manresa ha hagut de fer un canvi de partides per destinar prop de 400.000 euros a cobrir l’augment de preu de l’electricitat. Es tracta d’una quantitat equivalent, per exemple, a la destinada a remodelar i posar gespa artificial al camp de futbol del barri de Mion-Puigberenguer.

El regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, va explicar en el darrer ple municipal que com a conseqüència de la finalització del contracte de l’energia elèctrica amb l’Associació Catalana de Municipis, el 30 de juny, i l’increment de preu de la llum calia maniobrar per fer front a la despesa que es generaria entre l’1 de juliol fins a final d’any.

El regidor d’Hisenda va advertir que «això només és energia elèctrica. Després hi haurà la modificació i l’augment que es prevegi amb posterioritat a l’1 d’octubre, perquè el contracte del gas finalitzarà a 30 de setembre».

Segons Junyent, de moment per fer front a l’encariment de la llum la situació «ens obliga a fer una modificació de crèdit de 388.944 euros tibats de la partida de contingències».

L’alcalde, Marc Aloy, va intervenir en un altre moment del ple municipal per subratllar que «400.000 euros, ho sap bé el regidor d’Esports, és un camp de futbol, per exemple. I això perquè alguns, molts pocs, s’estiguin enriquint de forma desmesurada amb l’energia».

Altres modificacions de crèdit

A banda dels 388.944 euros per al subministrament d’energia elèctrica, es van aprovar en un mateix punt de l’ordre del dia altres modificacions de crèdit per a diferents departaments, les més rellevants de les quals van ser el segon pagament de les finques de la Fàbrica Nova (4.863.683 euros); hores extraordinàries de la Policia Local del 2022 i compensació d’hores a personal municipal (285.000 euros); el pla d’estabilització de personal interí (122.136 euros); la compra d’un nou marcador electrònic al Nou Congost per exigència de l’ACB (55.000 euros); el servei de neteja d’edificis municipals (89.655 euros). Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar per 15 vots a favor d’ERC i JxM, 6 abstencions del PSC, C’s i el regidor Cerezo, i 3 vots en contra de la CUP.

Junyent va explicar que els 122.000 euros destinats a l’estabilització de personal eren perquè personal municipal que estava treballant en diferents programes passessin a ser funcionaris interins.

Les hores extres corresponien a una bossa d’anys anteriors i, també, de previsió fins a final d’any. La regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, va explicar que quan un treballador municipal realitza hores extres pot demanar a cobrar o a compensar i n’hi havia que es volien compensar amb dies de descans però no ha estat possible.