A algú se li ha oblidat destapar els senyals de trànsit de la nova avinguda dels Països Catalans, al tram que va de la carretera de Viladordis fins al polígon de Els Trullols, per on ja s’hi pot circular des d’aquest passat dilluns.

La senyalització hi és, però ningú no ha tret la cinta adhesiva que indica la direcció i el destí que poden seguir els conductors.

A la rotonda de la carretera de Viladordis hi ha dues senyals on la cinta adhesiva encara hi és. Un és a l’entrada mateix de la calçada que va cap Els Trullols, i l’altra és a la carretera de Viladordis, venint de la ronda, també abans d’entrar-hi. Indiquen que la calçada mena cap Els Trullols, l’Hospital de Sant Joan de Déu, el polígon de Bufalvent o al Pont de Vilomara, però no es veu.