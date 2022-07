Per la Festa Major de Manresa hi haurà sis fonts d’aigua al centre de la ciutat per intentar minimitzar el consum de risc d’alcohol. Les instal·larà Aigües de Manresa. Es distribuiran al carrer Sallent, a la Plana de l’Om, a la plaça de Sant Domènec, la de la Música i a la del mercat de Puigmercadal. Amb aquestes fonts també es vol contribuir a reduir els envasos i que la festa major sigui més sostenible.

La mesura forma part de la campanya «Estima la nit» que impulsa l’Ajuntament per prevenir conductes i agressions sexistes i evitar consums de risc en espais d’oci nocturn de la festa. La iniciativa és liderada per les regidories de Feminismes i LGTBI; Joventut i Ciutat Saludable, i té el suport de la regidoria de Cultura i Festes, i la col·laboració de bars i restaurants.

A la festa major d’enguany s’incrementaran les accions per prevenir agressions sexistes. D’un Punt Lila es passarà a dos. Són carpes on s’atendran peticions d’informació i atencions relacionades amb el sexisme i la LGTBI-Fòbia. Estaran obertes de les 10 de la nit a les 4 de la matinada. El 27 i 28 d’agost seran a la Plana de l’Om i al carrer Sallent, on hi haurà els concerts principals. El dia 26, a la Plana de l’Om, i el 29, al carrer Sant Miquel.

Els dies 26, 27 i 28 d’agost també hi haurà una carpa dels Àngels de Nit a la Plana de l’Om per oferir assessorament sobre temes de joventut, drogues, gènere i oci. Els Àngels de Nit també faran recorreguts a peu.

Així mateix s’intensificarà la il·luminació de carrers del Centre Històric com la Baixada dels Jueus, la plaça de Sant Ignasi Malalt o els carrers Bisbe, Botí, Canal i Puigmercadal.

La campanya «Estima la nit» ha guanyat visibilitat amb l’estrena d’un mural al carrer de la Dama, on, a més a més de la imatge gràfica, hi ha frases com «Només sí és sí» o «Orgullosos de ser com som».