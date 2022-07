Preocupació veïnal a Manresa pels sorolls i vibracions dels Ferrocarrils soterrats

Els veïns de la comunitat de propietaris de l’edifici situat al carrer Primer de maig 5-7-9 que fa xamfrà amb el carrer Carrasco i Formiguera, de Manresa, han encarregat un estudi independent sobre les potencials afectacions als edificis plurifamiliars d’habitatges per les obres de soterrament de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fins a la plaça Espanya.

L’estudi ha estat elaborat per un enginyer de camins, canals i ports col·legiat i adverteix d’afectacions serioses als edificis de la zona, entre les quals sorolls i vibracions.

Segons la comunitat de propietaris, l’estudi posa de manifest que l’extrem més proper del túnel previst passarà a tan sols un metre de distància d’algunes de les edificacions, com les dels carrers Aragó i Primer de maig 5-7-9 i 6-8.

A més, «el traçat és molt superficial, a una profunditat d’un metre, aproximadament, respecte de la superfície del carrer».

Revolt i pendent

Aquesta zona d’habitatges es troba al final d’un tram de corba molt tancada, el que suposa -des del punt de vista de l’emissió de vibracions- «un factor de risc elevat».

D’altra banda, «el pendent del tram és de 33 mil·lèsimes que, si bé és admissible, està en un rang pròxim al màxim permès, per la qual cosa constitueix un altre factor de risc elevat».

Per tot això, conclou que «tots els edificis situats a l’entorn de la rotonda i a l’inici del carrer Primer de Maig i del carrer Aragó estaran afectats, amb tota seguretat, en major o menor grau, per sorolls i vibracions que constitueixen risc per a la salut de les persones».

S’esmenta que els esforços, els fregaments i les friccions dels trens amb les vies seran perceptibles pels veïns. En l’estudi també es destaca el fet que amb l’obra prevista el trajecte a Barcelona no es redueix de temps i, a més, que Ferrocarrils de la Generalitat ha plantejat que aquest deixi de ser directe per a fer transbordament a Martorell, «amb la qual cosa, el temps de viatge encara s’allargaria més». Així que «aquests factors fan que difícilment augmenti el nombre d’usuaris o que la nova estació a la plaça Espanya els suposi cap millora substancial». Totes aquestes molèsties, que segons l’informe «es produiran amb tota seguretat s’han obviat per part del consistori i no s’ha informat ni als veïns directament afectats ni a la ciutadania manresana en general», lamenten els veïns.

Per això han presentat un escrit d’al·legacions aportant aquest informe davant la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa.

El tren arribarà fins a la plaça Espanya

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) destinarà a l’entorn de 40 milions d’euros per fer arribar la línia Llobregat-Anoia a la plaça Espanya de Manresa (30 milions) i per perllongar-la fins al parc de l’Agulla (10 milions). La nova parada rellevarà l’actual Baixador, que anirà a terra, i es farà sota el Passeig-plaça Espanya, concretament on hi ha ara el bar Plaça -un quiosc municipal que funciona amb una concessió-.

Els trens arribaran fins allà circulant per sota d’un tros de la plaça de Simeó Selga i d’un pati del Peguera. Es va anunciar que les obres començarien a final del 2023 i s’enllestirien en un any i mig o dos. De l’actual Baixador dels Catalans del carrer 1 de Maig partirà un vial arbrat que passarà pel carrer Cerdanya -el que hi ha tocant darrera el col·legi Bages- creuarà el Séquia i arribarà a la carretera de Santpedor.