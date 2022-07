Veïns que han passat per la nova avinguda dels Països Catalans, a Manresa, han traslladat la seva sorpresa per un tipus de fanal inclinat que pensen que il·luminarà igual que si estigués recte i pot ser més procliu a actes d’incivisme. L’Ajuntament ha respost que es tracta, simplement, de bàculs que tenen una inclinació pronunciada per un tema estètic.