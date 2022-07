Els Joves dels Comuns han expressat públicament la seva decepció perquè l’Ajuntament de Manresa no ha atès la seva demanda de celebrar una Assemblea Joves pel Clima. Ho han fet a través d’un comunicat en el qual lamenten la negativa de l’Ajuntament. En canvi, consideren que en l’actual «context d’emergència climàtica» és urgent, «tal com s’ha evidenciat «aquests dies amb els focs que ha patit la comarca».

L’Assemblea Joves pel Clima és una proposta que Joves dels Comuns va plantejar al govern municipal el juny passat amb la finalitat de tractar l’emergència climàtica, donar veu als joves, que és qui més patiran el canvi climàtic, i «replantejar la Manresa en la qual es vol viure des d’un punt de vista verd i sostenible».

Consideren que és «trist» que l’Ajuntament afirmi que no pot assumir compromisos que s’hagin d’executar l’any vinent, i que argumenti que el Fòrum Internacional d’Espiritualitat que se celebrarà pròximament dins els actes de Manresa 2022 tindrà com a eix central la crisi climàtica.

Els Joves dels Comuns pensen que la proposta no hauria de passar desapercebuda per l’Ajuntament, i que la negativa del govern «només s’entén per la desídia i la manca de lideratge en polítiques per fer front veritablement a l’emergència climàtica». Critiquen, també, que és una mostra més que «per al govern de la ciutat la participació ciutadana és sempre limitada i acotada».