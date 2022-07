La responsabilitat de la conservació del Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat Politècnica a Manresa (EPSEM-UPC) ha canviat de mans. Del professor Joaquim Sanz ha passat a l’enginyera de Mines Nor Sidki-Rius. El Museu de Geologia Valentí Masachs rep més de 3.000 visitants cada curs, xifra que amb l’emergència sanitària va baixar però que s’ha començat a tornar a recuperar.

Sanz ha estat professor de Geologia a la mateixa EPSEM-UPC, i des d’un primer moment, els anys vuitanta, es va vincular al Museu de Geologia, del qual en va arribar a ser el director. Fa més de 40 anys, doncs, que està vinculat a l’equipament que és a la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. «Jo em vaig jubilar. Tot i que encara vinc algunes estones, sempre s’ha de pensar en una persona perquè et pugui substituir en la tasca de conservació de tota l’àrea de mineralogia i petrologia del museu».

Un bon relleu

En aquest cas va pensar en Nor Sidki-Rius. «Va ser alumna meva». És enginyera de mines. Posteriorment va fer el màster i actualment fa el doctorat sobre mecànica de roques. A més a més, va ser dos anys de becària al museu. «Per tant, ja en tenia coneixement. Va tenir la delicadesa de recollir el testimoni». Serà un bon relleu, augura Sanz.

Sidki-Rius afirma que assumeix la tasca de conservadora «amb responsabilitat perquè és un museu que ja funciona, que té el seu públic i s’ha de mantenir. I a més a més s’ha de mantenir bé», insisteix. Considera que serà un aprenentatge. «Actualment estic fent el doctorat, i és un complement ideal perquè et fa sortir del món més acadèmic, més purament científic, i t’acosta a la part pedagògica, que per a mi també és important i m’agrada». Les visites d’escolars és un dels punts forts del Museu de Geologia.

Assumeix la conservació de l’àrea de minerologia i petrologia del Museu Valentí Masachs. De la part de paleontologia se’n fa càrrec Josep Biosca. De moment tot continuarà igual, comenta Sidki-Rius, «perquè penso que funciona bé. Si s’han d’anar introduint coses, ho farem a poc a poc. Necessito rodatge, agafar experiència i anar veient cap on podem anar».

A part de l’exposició permanent, el Museu de Geologia inclou una àrea de reflexió on «expliquem que la Terra és molt gran però finita», assegura Sanz. «Insistim en el tema del reciclatge. A Mines, una de les coses que es treballa molt és el reaprofitament de recursos, precisament perquè no és un pou sense fi». A part de tot el material que hi ha exposat, doncs, també es vol generar un debat ètic i social sobre els recursos minerals. També disposa d’una vitrina sobre materials radioactius i també exposicions temporals.