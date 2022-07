Un centenar de persones, entre ells pelegrins, s'han aplegat avui a la tarda al santuari de la Cova de Manresa per assistir a la cerimònia de tancament de la porta santa del segon Any Jubilar del Camí Ignasià. Ha coincidit amb l’Any Ignasià, els actes del qual s’allargaran fins al febrer de l’any que ve.

El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha presidit l’acte de tancament de la porta que des del 1625 fins al 1900 van utilitzar els pelegrins per entrar a la Cova. Aquesta porta, que és a dintre el santuari al costat de l’altar, té ara significat simbòlic per als creients i ha estat oberta durant un any. L’han pogut travessar els nombrosos pelegrins que han passat per Manresa l’any del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, que va ser decisiva en la seva transformació espiritual. I avui ho han fet el centenar de persones que han assistir a l’acte. El cant del virolai ha servit per formar una fila que ha encapçalat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Els últims han estat els sacerdots i el bisbe Romà Casanova, que ha posat la clau al pany i ha tancat una porta que no es tornarà a obrir fins d’aquí a set anys, el 2029.

El director del Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana, el jesuïta Xavier Melloni, remarca que Manresa «és un lloc molt conegut i estimat pel Camí Ignasià i la celebració dels 500 anys ho ha reforçat. Hi ha hagut un augment de pelegrins que anirà a més». En aquest sentit, la porta no es tanca: «hem tancat una porta que jo no tancaria, tot i que ens fa tenir un desig de tornar-la a obrir d’aquí a set anys. Mentrestant, mantindrem obertes les portes de la ciutat per continuar rebent pelegrins d’arreu». Per exemple, avui era a Manresa Carlos Alberto Muñiz, responsable d’una congregació mariana fundada a Cuba, que juntament amb 25 participants més (de Puerto Rico, Miami...) van fer set etapes del Camí Ignasià. L’última els va portar de Montserrat a Manresa.

El Camí Ignasià és un atractiu més de la Manresa turística, pel qual el primer trimestre d’enguany han passat fins a la capital del Bages 1.081 persones, de les quals 540 en un grup organitzat i 541 a peu (d’aquests, 444 han estat estrangers). Respecte del 2019 (quan els pelegrins van ser 349 fins al juny), l’increment global és molt notable: del 210%.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en fa una valoració positiva i recorda que fins al febrer continuen els actes del cinquè centenari de la conversió d’Ignasi de Loiola. «Aquesta transformació és el nostre lema. Hem de canviar moltes coses per ser millors persones i per fer un món que el puguem deixar més bé del què l’hem trobat o com a mínim no espatllar-lo més», apunta Aloy. Recorda que fins ara s’han fet actes diversos, «s’ha parlat d’art, de cultura, d’educació... i al novembre ens centrarem en l’espiritualitat, en un moment d’emergència climàtica i de crisi sanitària que ha reforçat una crisi social que ja patíem».