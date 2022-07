A partir de demà hi haurà nous treballs d’asfaltatge a diferents carrers de Manresa que comportaran talls de circulació en punts de gran volum de trànsit com l’avinguda de les Bases, un tram del passeig de Pere III i el carrer de Sant Cristòfol. Formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2022.

A partir de demà no es podrà circular per les Bases de Manresa entre la plaça de la Creu i el carrer de Pere Vilella, en direcció a la plaça Bages, per millorar el ferm. En sentit plaça de la Creu es mantindrà el trànsit. A la zona afectada es prohibirà l’estacionament. Les obres duraran dos dies entre les 8 del matí i les 8 del vespre.

Dimarts es tallarà la circulació de vehicles del passeig de Pere III entre el carrer Sèquia i la Bonavista en direcció a la plaça Bonavista. En aquest cas, les obres duraran tres dies, també entre les 8 del matí i les 8 del vespre. L’accés als guals només es podrà fer si l’estat dels treballs ho permet, i es mouran els contenidors de recollida de brossa de la zona.

El mateix dimarts es faran treballs per asfaltar el carrer de Sant Joan d’en Coll, al tram que va de la carretera del Pont de Vilomara a l’Arquitecte Gaudí. Igual que en les obres anteriors, no es podrà circular i es prohibirà l’estacionament de vehicles. Es modificarà el recorregut del bus urbà de la L8 Perimetral. Les obres duraran tres dies i es faran també de les 8 del matí a les 8 del vespre.

Finalment, el dijous 4 d’agost començaran treballs al carrer de Sant Cristòfol, entre el Sant Joan d’en Coll i la carretera de Vic. El trànsit de vehicles es desviarà pel carrer Sabadell i el Pont de Ferro. En aquest cas les obres duraran dos dies.