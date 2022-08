La grua retira a Manresa un terç menys de vehicles que abans de la pandèmia

La grua municipal es va endur a Manresa mil cotxes mal aparcats tant el 2020 com el 2021, un terç menys de vehicles que abans de l’epidèmia. A banda dels vehicles sancionats també va desplaçar centenars per actuacions puntuals a la via pública.

Concretament, l’any 2020 va dur al dipòsit 928 vehicles i va realitzar 467 trasllats perquè dificultaven la realització d’actes que s’havien advertit amb senyalització provisional o perquè s’havien de fer actuacions emergents a la via pública. L’any 2021 van ser 1.022 els vehicles retirats per obstruir l’entrada a guals o el pas del transport públic i 551 vehicles més van ser desplaçats puntualment. Les dades es van donar a conèixer durant el darrer ple quan es va tractar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública corresponent als anys 2020 i 2021 i, també, de l’1 de gener al 14 de febrer del 2022. La reducció és notòria tenint en compte que l’any 2018 les retirades al dipòsit van ser de 1.622 vehicles i el 2019, 1.465. El regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, va explicar que el que feia l’Ajuntament amb aquest punt de l’ordre del dia era una liquidació definitiva per un valor de 420.000 euros a l’empresa concessionària Eysa per la gestió de l’aparcament de la Reforma, el servei de zona blava i el servei de grua. Andrés Rojo, de Ciutadans, va mostrar l’estranyesa per la poca quantitat de vehicles retirats i va considerar que el servei tenia un gran marge de millora, ara que el gestiona directament l’Ajuntament, perquè una mitjana de tres vehicles al dia no li semblava prou per a una ciutat del nivell de trànsit de Manresa. El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, va explicar que a banda dels vehicles que acaben al dipòsit municipal n’hi ha els que es desplacen amb motiu de festes o activitats per poder disposar de la via pública. El regidor de Mobilitat, David Aaron López, va recordar que eren dades que coincidien amb dos anys de pandèmia i de mobilitat restringida i alterada per l’emergència sanitària. Gestió municipal L’Ajuntament de Manresa gestiona directament el servei de grua des del 16 de febrer, quan va acabar una concessió a l’empresa Estacionamientos y Servicios (Eysa), del grup Fomento -que manté el servei de dipòsit- en vigor des del 26 de maig del 2005. D’aquesta forma es va passar d’una gestió indirecta a una de forma directa a càrrec de la Policia Local. Pel que fa al dipòsit, Eysa continuarà realitzant el servei a la Reforma durant 5 anys a comptar a partir de l’1 de gener del 2022, per un import de 117.675 euros a l’any. Segons el govern municipal, gestionant directament el servei es pot incidir en la millora pel que fa a la mobilitat, urgències, disciplina d’aparcament, el civisme viari, els actes festius i activitats. El cost del servei de retirada calculat per l’Ajuntament és de 162.490 euros a l’any i, en cas d’incorporar una quarta persona, de 196.842.