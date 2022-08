L’artista Txema Rico ha tornat a plasmar el seu art a Manresa. En aquesta ocasió, en un mural situat al carrer de Santa Clara, davant dels Jardins de la Cova. Ahir al matí es va fer la inauguració amb la presència de Rico; Francesc Sol, tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de les Escodines; Xavier Melloni, David Guindulain, Josep Maria Agustí i Nilson Jair, jesuïtes de la Cova i representants de l’Associació de Veïns, a més d’amics i coneguts de l’autor.

Segons ell, es va inspirar en el pintor Vincent van Gogh «pels seus colors». «És un geni universal i les seves pintures agraden tant a grans com a petits», afegia. La catedral d’Arles i Nit estrellada són dos dels quadres de Van Gogh plasmats en el mural de Rico, que té les muntanyes de Montserrat com a element principal i representa «el cicle de la vida». També explicava que el mural és un treball conjunt amb els alumnes del programa Laboràlia.

Xavier Melloni, director del Centre d’Espiritualitat, destacava el treball de Rico dient que «el mur s’ha convertit en un nou horitzó perquè és un lloc de pas per a molta gent que surt a caminar». Per la seva part, Miquel Perramon, com a membre de l’Associació de Veïns, comentava que, gràcies a la pintura, «es donarà més visibilitat al barri». I Rosa de Miguel, una de les veïnes presents, afirmava que «és una manera de conquerir el carrer».