Les darreres pluges han deixat petjada en diversos punts de Manresa, entre els quals els camins de Can Poc Oli i del Grau. Tal i com mostra la imatge captada per un lector, un arbre caigut interceptava el pas a prop de la Protectora d’Animals Aixopluc. Al camí del Grau, la presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família ha denunciat que amb tota l’aigua caiguda els darrers dies han aparegut encara més sots i és més intransitable.