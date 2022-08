Entre el 17 i el 23 d’octubre tindrà lloc a Manresa la Fira Ecoviure 2022, que gira entorn de la sostenibilitat i el medi ambient. Una novetat de l’edició d’enguany serà la localització de la fira, que es traslladarà al passeig Pere III i a la plaça Sant Domènec, amb l’objectiu d’apropar-la més a la ciutadania, guanyar visibilitat i poder traslladar el debat sobre la sostenibilitat a peu de carrer.

La comissió organitzadora està preparant l’Ecoviure per tal que actuï com a punt de trobada entre particulars i professionals que treballen des de diferents àmbits per la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del planeta.

Dins d’aquest marc, ja s’ha confirmat la presència de sis escoles verdes de Manresa, i tres entitats que treballen pel medi ambient, que són: Bages Biodiversitat, Institució Catalana d’Història Natural i Meandre. Durant l’edició d’enguany, aquestes entitats, i les que es vaguin sumant al projecte, tindran a la seva disposició nous espais expositius.

Dins de les activitats infantils programades, s’ha confirmat la projecció d’una pel·lícula relacionada amb el medi ambient, en col·laboració amb Cineclub Manresa, un inflable a càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya i la lectura d’un conte i un joc d’aigua organitzat per Energia Sense Fronteres i coordinat per Solidaritat de l’Ajuntament de Manresa. Per a un públic més juvenil i familiar, s’estan preparant dos jocs d’escapada que posaran a prova l’astúcia i l’enginy dels participants.

Ja hi ha quatre exposicions confirmades, relacionades amb l’aigua, l’energia, el consum i els residus. Reduïm residus serà una exposició que mostrarà als visitants la importància de la gestió de residus i anirà adreçada a un públic general. L’aigua, aquí i allà serà una exposició en què s’explicarà la situació de l’aigua a través de textos i imatges d’arreu del món, tot posant en valor el paper de les administracions municipals a l’hora de proveir serveis bàsics. I tu, què tries? estarà enfocada a tots els canvis que la ciutadania pot generar al planeta a través del seu consum i les repercussions que tenen les decisions quotidianes de consum.

La darrera exposició que s’ha confirmat per l’Ecoviure 2022 portarà per títol tu tens la paraula i es tractarà d’un recorregut per les estances d’una casa per tal que els visitants puguin reflexionar sobre els seus hàbits de consum energètic, per tenir un millor control de la despesa que fan les famílies en energia.