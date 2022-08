Els espais esportius públics gratuïts i oberts a la ciutadania no només són escassos a Manresa, sinó que també n’hi ha que no compleixen amb les condicions mínimes perquè s’hi puguin desenvolupar els esports corresponents, com és el cas de les pistes de bàsquet de terra al carrer Barreres i al costat de la desapareguda discoteca de la Carpa del Riu.

Al carrer de les Barreres entre el 2017 i el 2018 es van enderrocar catorze finques i com a mesura provisional mentre no s’urbanitzava la zona l’Ajuntament va adequar el solar que va quedar com un espai públic de descans i d’esbarjo. Es van aprofitar els materials de l’enderroc per fer nou bancs i instal·lar quatre cistelles de bàsquet, de les quals avui en dia només en queden tres.

Després de visitar el solar del carrer Barreres una bona colla de vegades es pot constatar que les cistelles tenen molt poc èxit entre les persones que usen aquest espai, en bona part perquè sobre terra i pedres les pilotes boten en trajectòries indesxifrables. Així, jugar a bàsquet no és una opció viable. Per aquest motiu els infants i adults que van a aquest solar amb pilotes opten per jugar a futbol.

Les converses que manté l’Ajuntament amb propietaris privats per desenvolupar el projecte de reedificació en aquest solar porten obertes des de 2018.

Segons l’Ajuntament de Manresa, «s’estan redactant els projectes d’urbanització i de parcel·lació, i s’estan fent gestions per disposar de la parcel·la edificable». La temporalitat d’aquest espai ja fa cinc anys que dura i no se sap quant de temps més es mantindrà aquesta situació, perquè encara no es poden concretar els terminis de tramitació per tornar a edificar la zona.

Al costat de l’antiga Carpa del Riu es produeix una situació semblant. En aquest cas només hi ha una cistella, cosa que fa inviable jugar partidets de bàsquet.

La cistella té una xarxa metàl·lica que penja únicament d’un punt del cercle i això fa que tampoc no estigui en condicions per a fer tirs lliures.

La raó per la qual la cistella no té gaire èxit és perquè està col·locada en una superfície de terra molt irregular i amb herbes que fa extremadament complicat botar la pilota.

En aquest espai, els infants també opten en molts casos per jugar a futbol o, simplement, passar-se la pilota ignorant olímpicament la cistella de bàsquet.