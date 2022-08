Un 8% dels 1.725 ingressats per covid a Althaia no va poder superar la malaltia

Durant l’any passat, als centres d’Althaia van ingressar 1.725 pacients afectats per la covid-19, un 12% dels quals a l’UCI. del total de persones ingressades un 8,2% van morir, 142 exactament.

Les xifres de la memòria d’activitat de l’any 2021 mostren que, tot i que l’epidèmia de covid va tenir un fort impacte, la majoria de persones van ser ateses per patologies no covid.

Les dades del Laboratori d’Anàlisis Clíniques constaten també aquesta realitat: de les gairebé 600.000 sol·licituds que va processar l’any passat aquest servei d’Althaia, el 70% corresponien a patologies que no tenien a veure amb el coronavirus.

La memòria d'activitat del 2021 afirma que el treball realitzat en xarxa, amb institucions del territori i de la resta de Catalunya, va permetre afrontar les diferents necessitats plantejades. I que per aconseguir-ho va ser fonamental la reorganització, promoguda pel Servei Català de la Salut a través dels clústers hospitalaris, per a seguir atenent tota la demanda i millorar l’equitat d’accés als recursos de qualsevol persona, especialment a l’àrea de crítics.

Althaia també destaca en la seva memòria que la tecnologia i les noves infraestructures van contribuir a oferir una assistència amb qualitat i seguretat.

En aquest sentit, Althaia va incrementar la dotació d’habitacions i cabines de pressió negativa i seguretat biològica en diferents serveis, i va ampliar la capacitat assistencial amb un nou espai polivalent. Normalment, funciona com a Hospital de Dia Mèdic i Unitat de Transició, però si la situació ho requereix, es converteix en una UCI amb totes les prestacions d’aïllament, seguretat i confort, tant per als pacients com per als professionals.

Recuperar activitat endarrerida

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, explica en la memòria que les xifres del 2021 estan molt marcades «aquest any també» per l’epidèmia de covid-19. L’any passat, «més que mai, ens va tocar compaginar el tractament d’aquesta malaltia amb l’atenció habitual i, alhora, intentar recuperar la que no vam poder fer durant el 2020».

Per això, tant els professionals d’Althaia com els pacients i familiars «hem hagut de ser més flexibles que mai per adaptar-nos a allò que la situació requeria en cada moment».

Afirma que «amb la implicació i l’esforç de tots ens n’hem sortit, i hem assolit un nivells d’activitat molt alts sense comprometre la qualitat ni la seguretat».

El director general d’Althaia explica que alhora que es feia tot això s’ha estat treballant en el nou Pla Estratègic 2021-2025 convençuts de la importància de disposar d’uns objectius clars i compartits. «Amb aquest pla apostem per continuar sent una institució de referència, tant des d’un punt de vista assistencial com en docència i recerca, que treballa centrada en la persona per assolir el reconeixement i la confiança dels nostres pacients, així com dels altres agents d’interès, i que ajuda a vertebrar el sistema de salut al nostre territori», assegura.

Quant a l’execució del pla, afirma que es posarà una atenció especial en la cronicitat i la salut mental.

Per la seva part, l’alcalde de Manresa i president del patronat de l Fundació Althaia, Marc Aloy, ha fet un reconeixement a la tasca realitzada l’any passat per tal d’afrontar el repte «encara majúscul» de donar resposta a les noves onades de l’epidèmia i, alhora, compaginar aquesta feina amb l’activitat hospitalària habitual.