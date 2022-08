Aquest any torna la Festa Major de Manresa a tot gas, després de dues edicions en les que no es van poder gaudir de tots els actes. L'edició d'enguany portà a la capital de Bages més de 120 actes per a tots els públics, repartits entre el 20 i el 29 d'agost. Consulta aquí tota la programació de la FMM 2022 que portarà Els Catarres, La Fúmiga i Banda Neon, entre d'altres.

Torna el Correiagua, que donarà el tret de sortida. El Correfoc, que la tancarà el dilluns 29 d’agost. La Moscada Infantil, la Mostra del Correfoc, la tronada i el castell de focs que se celebrarà el diumenge 28 d’agost al parc de l’Agulla. També hi haurà un concert principal amb Els Catarres, que després de dos anys sense pujar dalt l’escenari presenten el seu cinquè treball, «Diamants». El concert se celebrarà al carrer Sallent, al polígon dels Dolors. Van ser els mateixos Catarres els qui van estrenar aquesta ubicació el 2018. Llavors hi va haver problemes de so que, segons la regidora Crepo, se solucionaran. Ha assegurat que es tracta d’un lloc adequat i connectat a la ciutat.