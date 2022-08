L’Ajuntament de Manresa ha obert la 9a convocatòria per a la concessió d’ajuts i microcrèdits per facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que siguin viables i que impulsin la creació de noves empreses a la ciutat, o a incentivar la consolidació d’empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

Els microcrèdits consten de de dues línies. Per una banda hi ha els destinats a la creació d’empreses. Està pensat per a persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un negoci o hagin començat l’activitat a partir de l’1 d’octubre del 2021. També es pensa amb empreses ja constituïdes, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis.

La segona línia està destinada a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat. Han de ser a Manresa i han de realitzar inversions que suposin una millora de la seva capacitat comercial, productiva o reformes.

Els ajuts s’hauran de tornar sense interessos i poden ser d’un màxim de 5.000 euros. Cal sol·licitar-los fins el 30 de setembre a l’OAC, a la plaça Major.