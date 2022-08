El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Manresa ha denunciat que l’equip de govern hagi contractat una empresa externa per negociar el conveni col·lectiu dels treballadors municipals. Considera que aquest fet, que afirma que no s’havia donat mai, posa en dubte la predisposició del govern municipal per assolir acords en la negociació. L’acusa de manca d’empatia, de no tenir capacitat negociadora i de desconèixer la normativa laboral de la funció pública. El servei costa 18.148 euros i insinua que s’ha fet un contracte a dit.

Segons el portaveu socialista al consistori manresà, Anjo Valentí, el fet de contractar una empresa externa denota una «preocupant manca de voluntat negociadora» per part del govern, una «minsa predisposició a arribar a acords i una escassa expertesa en qüestions de dret i diàleg laboral» a l’hora «d’entomar» el nou conveni d’una de les «principals plantilles de professionals de Manresa que dona servei públics als seus 77.000 habitants». Considera que és inusual en la funció pública i en una administració municipal, que a la part negociadora del govern hi hagi una empresa externa de consultors laborals. És una situació que no s’havia donat mai en governs anteriors, afirma. A l’últim ple el PSC va demanar a l’equip de govern el motiu d’aquesta decisió de contractar una empresa externa, la seva funció i el cost que tenia. La resposta va ser que l’assessorament costa 18.148 euros, que comptar amb especialistes laborals externs i privats era normal en molts ajuntaments i que els representants dels treballadors també compten amb assessorament extern. «És una resposta decebedora», opina Valentí. Critica que s’equipari el servei dels consultors laborals externs amb l’assessoria que els sindicats presten als treballadors que, en general, «no disposen dels recursos ni dels coneixements tècnics necessaris per fer front a aquest tipus de negociacions sobre convenis col·lectius». Recorda que en aquest cas es tracta dels mateixos sindicats que representen els treballadors, que el servei que presten és gratuït i «sense cost per la ciutadania». El Partit Socialista considera que és un precedent preocupant i es demana si també faran el mateix «quan negociïn amb representants de la ciutadania, les associacions de veïns, comerciants o empresaris. Pel que s’ha vist passen la pilota a un tercer, i privat, quan no volen entomar algun assumpte delicat com pot ser aquesta negociació laboral». Valentí afirma que l’assessoria externa fa de para xocs. «No dubtem de la seva expertesa, capacitats negociadores i segurament sang freda per esquivar contrapropostes incòmodes pel govern de l’Ajuntament». Finalment insinuen que s’ha fet un contracte a dit amb l’empresa consultora. Valentí diu que «ens genera desconfiança i molts dubtes que no s’hagi pactat amb aquesta empresa no superar la quantitat màxima de 15.000 euros més el 21 % de l’IVA per evitar la normativa d’haver de convocar qualsevol licitació pública de contractació».