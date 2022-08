La construcció de l’edifici que acollirà la nova seu de la Regió d’Emergències Centre (REC) a Sant Fruitós de Bages suposarà deixar enrere una provisionalitat que amb els pas dels anys s’ha anat cronificant.

Actualment, la seu de la regió central es troba en uns mòduls prefabricats que es van instal·lar al mateix recinte del parc de bombers de Manresa, ara fa dues dècades, l’any 2002. Va ser el moment en el qual es va crear aquest regió d’emergències i es va fer amb la intenció que aquestes fossin unes instal·lacions provisionals a l’espera de trobar un espai definitiu.

Malgrat aquesta situació de provisionalitat, des de llavors i fins el moment que es pugui completar el trasllat al nou edifici, al polígon industrial del Grau i a l’altre costat de carretera, hauran passat més de dues dècades.

El 2010 hi havia sobre la taula un projecte molt diferent al de l’actual i que contemplava que la seu de la regió d’emergències centre i el parc de bombers es mantinguessin a la seva ubicació actual però doblant l’espai que ocupaven. Aquell projecte, que no va arribar a tirar endavant per les retallades de la crisi, preveia que el parc i la regió estiguessin en diferents edificis però integrats en un mateix recinte ampliant la superfície de l’actual fins a un total de 17.000 m2.