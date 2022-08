L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per crear un nou accés que facilitarà una entrada més directa a l’edifici de Fàbrica Nova. Amb motiu d’aquests treballs, divendres, de les 8.30 a les 10.30 h del matí, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Bertrand i Serra, entre la carretera del Pont de Vilomara i la rotonda de la plaça del Remei.

Els treballs consisteixen en la instal·lació d’un contenidor de 12 metres, situat a l’altura de la rotonda de la Via Sant Ignasi i que servirà d’accés a l’edifici. L’actual entrada està més allunyada i està situada a l’altura del solar del recinte, a l’avinguda Bertrand i Serra.

Durant els treballs de divendres, amb la presència d’una grua de gran tonatge que ocuparà el carrer, els vehicles que circulin per Via Sant Ignasi en direcció al centre de la ciutat es desviaran per carrer Vidal i Barraquer i carrer Viladordis. Els vehicles que circulin per carrer Bisbe Comas i plaça Remei es desviaran en direcció a Ctra. Pont de Vilomara.

El servei Bus Manresa es veurà afectat en la L4 Font - Valldaura, consulteu recorregut i parades afectades a la web o bé al telèfon 93 875 71 50.