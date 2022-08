Manresa té 109 fonts públiques repartides per tota la ciutat (vegeu plànol clicant aquí). En aquests moments, la majoria (102, que representa un 94%) estan obertes i n’hi ha 7 que estan avariades per diferents motius, que són: Font dels Capellans (torre 5), Parc de la Seu, Parc Infantil Creu Guixera, plaça Excursionisme, carrer Balsareny, plaça de la Font de les Oques i plaça de la Reforma (parc infantil).

Segons el govern municipal, ja s’hi està treballant i és previst que la majoria es puguin posar en funcionament en els pròxims dies.

D'altra banda, a proposta de Fem Manresa, el darrer ple municipal va aprovar disposar d’ampolles d’aigua i ventalls als equipaments municipals per oferir-los de forma gratuïta a la població, especialment els dies d’onada de calor.

Els equipaments municipals oberts a la ciutadania disposaran d’aigua i ventalls (fins a exhaurir existències) per oferir de forma gratuïta a la població, especialment els dies de més calor.

Es tracta d’una de les mesures que s’han adoptat per pal·liar les onades de calor a la ciutat, entre les quals també hi ha la d’assegurar que el màxim de fonts de la ciutat estiguin obertes, disponibles i accessibles a la ciutadania —actualment en funcionen 102 del total de 109 fonts que hi ha— i informar a la població de les zones verdes de la ciutat —espais ombrívols i amb arbres— i dels equipaments públics —com les biblioteques— que poden actuar com a refugis climàtics.

Els equipaments amb aigua i ventalls

Els equipaments on es podrà trobar aigua i ventalls durant aquest mes d’agost són l’edifici Infants, l’edifici de l’Ajuntament de Manresa, l’Oficina de Turisme, la biblioteca del Casino i la biblioteca de l’Ateneu Les Bases.

Fora del mes d’agost, ja es posaran en funcionament la resta d’equipaments municipals que en aquests moments estan tancats per vacances (Casal de les Escodines, Espai Jove Joan Amades i Centre Cívic Selves i Carner), que també s’afegirien a la iniciativa si les onades persistissin (vegeu horaris dels equipaments clicant aquí). En aquests edificis es facilitaran gots de paper reciclables i gots de material compostable per tal d’evitar la compra d’aigües de mida petita i la generació de plàstics.

Igualment, l’Ajuntament de Manresa informa que tots els edificis públics oberts poden servir com a refugis climàtics per aquelles persones que ho necessitin.

També recorda que la ciutat té diverses zones verdes i espais amb arbres que esdevenen llocs idonis on estar més fresc i resguardar-se de la calor, com el mateix passeig Pere III, la llera del riu Cardener, el Parc de l’Agulla (on els diumenges i festius s’hi pot arribar en bus urbà de manera gratuïta) o els parcs i les zones arbrades dels diferents barris de la ciutat.