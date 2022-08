Un altre dels grans projectes dels Bombers de la Generalitat de Catalunya a la regió central és la construcció d’un nou parc de bombers a Manresa. Aquesta construcció suposarà també un canvi d’instal·lacions i deixar lliure l’espai que actualment ocupen els bombers al Guix.

La construcció d’aquest nou parc es va anunciar públicament el maig de l’any passat i està previst que s’ubiqui en un terreny d’uns 10.000 metres quadrats del polígon de Bufalvent, a Manresa que el consistori ha de cedir al departament d’Interior. En concret, aniran a una parcel·la del carrer d’Edison, una part de la qual actualment s’utilitza com a aparcament per a vehicles, just al costat de la llar d’infants Bressolvent.

El passat mes de març, el ple municipal va aprovar la modificació urbanística perquè el solar pugui acollir el nou equipament, tot i que encara cal fer diversos tràmits perquè el nou parc manresà sigui una realitat.

Quan ara fa poc més d’un any es va anunciar que es construiria aquest nou parc, per part del departament d’Interior de la Generalitat es va fixar el 2025 com a data per a l’inici de les obres.

El futur parc de Manresa, a part de tenir tots els serveis propis d’un parc de bombers, també acollirà la seu de la unitat del Grup de Recolçament d’Actuacions Forestals (GRAF) de la Regió d’Emergències Centre per donar cobertura a una zona eminentment forestal, amb una variabilitat estacional molt marcada per les emergències en aquest àmbit.