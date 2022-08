El pàrquing de caravanes situat a tocar del parc de l’Agulla està esperant un canvi de lloc. Es parla de la reubicació d’aquest espai des d’abans de la reordenació urbanística aprovada el 2018. Avui dia les gestions encara estan aturades, a l’espera que s’acabi de redactar el nou Pla Director Urbanístic que ha de definir els usos i l’ordenació del parc i el seu entorn, amb l’espai que ocupa el pàrquing inclòs.

L’Ajuntament de Manresa ha expressat la seva voluntat de potenciar l’espai com a zona verda d’oci, tot i que en quatre anys, encara no hi ha un termini fixat per fer-ho. Segons fonts de l’administració, tot l’àmbit de l’Agulla està en procés de reflexió i encara s’està buscant la manera de poder traslladar les caravanes a un altre espai.

L’estacionament de caravanes és a la vora del llac de l’Agulla i té una superfície de gairebé tres mil metres quadrats i capacitat per acollir unes noranta caravanes. El motiu pel qual es vol reubicar és l’impacte visual que genera en aquest espai verd de Manresa i Sant Fruitós.

Per la seva banda, la família propietària dels terrenys va lliurar tota la documentació necessària per fer el traspàs de l’estacionament l’any 2019. Segons un dels membres d’aquesta família, Josep Cots, les propostes per una nova localització ja van ser presentades a l’administració en el temps corresponent, però encara falta el vistiplau de l’Ajuntament. Han preferit mantenir en privat quin serà el nou espai pel pàrquing fins que els tràmits burocràtics no avancin «per no posar pressió, ni a l’Ajuntament ni a ningú».

El 19 de desembre del 2019 la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya va autoritzar al departament de Territori i Sostenibilitat la redacció del pla director amb tres objectius principals: consolidar la vocació territorial del parc de l’Agulla, potenciar i preservar els valors paisatgístics, naturals i patrimonials de l’àmbit i millorar l’accessibilitat al parc prioritzant els mitjans de mobilitat activa.

El 17 de febrer del 2021 va començar la redacció d’aquest pla director. Fins a l’octubre d’aquell mateix any no es va presentar el document d’avanç del pla director urbanístic, un esborrany en què es va fonamentar el procés participatiu que es va du a terme durant el desembre del 2021 i el gener del 2022.

Els resultats i les propostes de l’esmentat procés participatiu recollides de forma presencial, telemàtica i a través de tallers no seran vinculants, però sí que es valoraran abans de la redacció de l’avantprojecte, que és el següent pas a completar per poder reubicar el pàrquing de caravanes. Encara no hi ha establerta la data de publicació d’aquest avantprojecte, per tant, el pàrquing es quedarà durant tot el temps que la burocràcia permeti.