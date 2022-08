El carrer Sant Cristòfol de Manresa estarà tallat al trànsit per treballs d’asfaltatge de la calçada avui i demà de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, segons ha anunciat l’Ajuntament. El tram afectat serà el comprès entre el carrer Sant Joan d’en Coll i la carretera de Vic.

Aquesta actuació podria coincidir al mateix sector amb els treballs de pintura de la calçada al carrer Sant Joan d’en Coll, al tram entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Gaudí. Les dues actuacions formen part del Pla de Millora de l’Espai Públic 2022.

El trànsit de vehicles es desviarà pel carrer Sant Joan d’en Coll, en direcció al carrer Sabadell i Pont de Ferro. Per tant, els vehicles que entrin a Manresa pel Pont Vell en direcció al centre de la ciutat hauran d’anar fins a la plaça Prat de la Riba per continuar per la carretera de Vic. El servei de bus urbà tindrà afectades les línies L1 Balconada, L4 Font- Valldaura i L8 Perimetral- Estacions.

A més a més, ahir van començar les obres de renovació del servei de la xarxa de gas natural al carrer Sant Maurici, cantonada amb el carrer Sant Magí. Està previst que les obres tinguin una durada de set setmanes, durant aquest temps es prohibirà l’estacionament al tram afectat per tal de garantir el pas de vianants i la circulació de vehicles.

Al carrer del Cós també hi haurà talls de trànsit amb motiu de la pavimentació d’una canalització a la cruïlla amb el carrer Torrent dels Predicadors. Hi haurà talls puntuals de trànsit per accedir al carrer del Cós des de la plaça Valldaura. A més, estarà tallat el tram entre la plaça Valldaura i el carrer del Bruc. L’accés als carrers de la Llum i Magnet es farà des del carrer del Bruc.