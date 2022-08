La Fàbrica Nova tindrà el primer accés que arriba directament a la nau. El nou accés és un contenidor de 12 metres que s'ha instal·lat a la via de Sant Ignasi per permetre que es pugui entrar directament a l'edifici. Fins avui, l'entrada a la Fàbrica Nova només es podia fer des de l'avinguda Bertrand i Serra, un accés situat a l'altura del solar del recinte que quedava molt allunyada de l'edifici que hi ha dins l'espai. Aquest contenidor ha de facilitar l'entrada i sortida dels operaris que es dediquen a les tasques bàsiques d'adequació de l'espai com escomeses o instal·lació de clavegueram entre d'altres. Aquest nou accés s'estrenarà en les visites de la Manresa Desconeguda que es fan cada any per la Festa Major.