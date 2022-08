Si una orquestra actua, posem per cas, en un teatre la temperatura no pot ser molt alta perquè els instruments de corda es poden desafinar. En un cinema, per posar un altre cas, la temperatura no és la mateixa abans de començar la pel·lícula, amb el tragí de gent sortint i entrant, que quan acaba. Són situacions a les quals hauran de fer front teatres i cinemes, equipaments que també han de complir les mesures que preveu la llei d’estalvi energètic del Govern central. A l’estiu tenir un màxim de 25 graus, segons l’estiu, i 19 a l’hivern.

En el cas d’un teatre, a més a més, s’haurà de fer front a moltes casuístiques. No és el mateix que hi actuï una orquestra –perquè hi ha instruments que es poden desafinar perquè entre altres coses la fusta es pot dilatar– que hi hagi un concert d’un grup de música o que s’hi representi una obra de teatre.

Temperatura homogènia

El gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, Jordi Basomba, explica, per exemple, que la temperatura de les primeres files de la platea no té res a veure amb les de les últimes o les de l’amfiteatre perquè són més a prop dels focus de llum de l’escenari. A més a més, no hi ha la mateixa temperatura quan comença un concert o una obra, o quan hi ha 800 persones al Kursaal. «Serà complicat buscar un clima homogeni, però ens hi adaptarem i segur que hi trobarem una solució. Amb aquestes lleis genèriques sempre passa el mateix. Cal mirar la lletra petita».

Basomba també ha explicat que el Kursaal està per l’estalvi energètic. Entre aquest 2022 i el 2023 s’instal·laran plaques solars a la terrassa de l’edifici. Es canvien els llums de la sala per leds que consumeixen un 85 % menys i «el pas següent serà canviar els focus de l’escenari per uns de baix consum».

Als Multicinemes Bages la temperatura de les sales també són oscil·lants, comenta el seu responsable, Jordi González. «No hi ha la mateixa en el moment que els espectadors entren a la sala, que quan ja hi porten una estona o bé si hi ha 100 o 200 persones. Una sala de cinema no és com una casa». Actualment es mouen entre els 24 i els 25 graus a l’estiu, i s’han fet proves per apujar-lo un grau més. No farà falta després de la rectificació del Govern central.

Als multicinemes dels Trullols fan servir un sistema de ventilació per renovar l’aire constantment i que no quedi estancat. S’autoregula de forma automàtica. González comenta que és una «llegenda» que als cinemes fa fred. «Té més a veure amb el fet que està una o dues hores quiet. Fa 15 anys la temperatura era molt diferent. Podíem estar a 22 graus. Amb les normatives que han anat sortint això ha canviat. La gent que ve al cine pot percebre que la sensació de fred no és la mateixa que no pas fa uns anys enrere. Ara ja no cal portar jaqueta». A l’hivern, quan el màxim serà de 19, no hi haurà problema, diu. «Nosaltres estalviarem segur, i tal com està el preu de la llum, tot és un estalvi»