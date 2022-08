L’empresa manresana Camper Tecnologies es dedica a una activitat singular dins el món de l’automoció: camperitzar furgonetes. El concepte es basa a transformar una furgoneta amb l’objectiu que pugui ser funcional per les activitats quotidianes familiars del dia a dia, com anar a treballar o a comprar, i que al mateix temps, el cap de setmana pugui servir per fer escapades sense haver-se de preocupar per l’allotjament.

La idea va sorgir el 2013 quan el responsable de vendes de Nissan, Francesc Puigmal, va veure que era possible transformar un vehicle d’ús quotidià en un càmper. L’any 2014 l’empresa estava creada i van batejar el seu producte com «urban càmper», un vehicle amb què desapareix la necessitat de fer una gran inversió per tenir un automòbil en el qual es pugui pernoctar.

El que fan a Camper Tecnologies és instal·lar un sostre elevable que permet estar dret dins de la furgoneta i dormir a dalt per tal de no perdre espai. També es posa una bateria externa a la del vehicle que pot servir per carregar dispositius electrònics o connectar-hi algun petit electrodomèstic, com una nevera. La càrrega de la bateria es pot fer a través de dues vies: la mateixa circulació del vehicle en cas que es facin molts quilòmetres o, alternativament, amb una placa solar que munten al mateix taller de l’empresa. La instal·lació d’un sistema de calefacció és una altra de les modificacions bàsiques que es fan a les furgonetes que arriben al taller. Aquest canvi permet dormir dins la furgoneta a l’hivern sense haver de tenir el motor en marxa.

Segons el responsable de vendes, Jordi Bover, una de les metes de Camper Tecnologies és apropar el món dels càmpers a la ciutadania, fent que tenir aquest tipus d’automòbils sigui molt més accessible, «perquè desapareix la necessitat de tenir dos vehicles separats».

La botiga situada al carrer de la Trieta és el lloc d’exposició dels vehicles que tenen a punt per vendre. A més, si teniu una furgoneta que estigui dins el seu catàleg, es pot convertir en un càmper per uns 10.000 euros aproximadament, en funció del model. No es pot fer un sostre elevable per qualsevol vehicle, Bover afirma que «seria massa car per un sostre per un cotxe concret, el que fem és crear un prototip que ha de passar tot seguit de proves i quan ja està tot perfecte passem a la producció en sèrie». Els sostres que fabriquen es fan servir tant per les furgonetes que porten els clients, com per les que venen.

Totes les modificacions que es fan són oficials, és a dir, la furgoneta no perdrà la garantia del fabricant. L’empresa manresana també s’ocupa de l’homologació i el canvi de fitxa tècnica de tots els vehicles que surten del taller. Segons Bover, un dels principis empresarials més important, és que el client no tingui cap preocupació burocràtica després dels canvis en el seu vehicle.

La crisi de proveïment de microxips ha fet frenar la producció de càmpers

El responsable de vendes, Jordi Bover, creu que el món dels càmpers ha tingut sempre molta atracció entre grups socials molt diferents. Tot i això, reconeix que la pandèmia va provocar un augment de la demanda de vehicles per fer viatges, «avui dia la gent prefereix estar a l’aire lliure i evitar les multituds».

Camper Tecnologies va passar de tenir 4 treballadors el 2018 a 16 el 2021, aquest augment de l’equip de treball s’ha anat revertint durant el 2022 fins que han quedat 7 persones a dia d’avui. El motiu de la davallada de personal ha sigut la crisi de proveïment de microxips, que, segons Bover, ha afectat a totes les empreses del sector de l’automòbil, «en mig any amb prou feines hem tingut furgonetes». En la seva millor època, Camper Tecnologies, havia arribat a vendre i adaptar fins a catorze furgonetes al mes. Avui en dia el nombre s’ha reduït a unes set o vuit en el mateix període de temps. La previsió, però, és que la situació dels microxips es normalitzi a l’acabar l’estiu.

Tres perfils d’usuari

Hi ha tres perfils principals de compradors de càmper. El primer són famílies amb criatures petites que fan servir el vehicle per fer escapades de cap de setmana. Un altre tipus de compradors habituals són les parelles joves, que decideixen fer la inversió per fer viatges més llargs en què recorren molts quilòmetres. El tercer perfil de comprador de càmper és el més sorprenent. Persones de la tercera edat que troben en la jubilació l’oportunitat de comprar una furgoneta camperitzada i fer per fi tots aquells viatges que feia tant de temps que somiaven.