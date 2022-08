El comerç de Manresa rep amb resignació i desconcert les mesures d'estalvi energètic

Els comerços de Manresa viuen amb resignació i també desconcert les mesures d’estalvi energètic decretades pel govern i que regula la temperatura de l’interior dels locals.

Resignació perquè consideren que el petit comerç se li exigeix un sobreesforç.

Desconcert perquè inicialment l’executiu va anunciar que havien d’estar a 27 graus a l’estiu, i 19 a l’hivern. En canvi aquest divendres la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va dir que comerços, bars i restaurants podrien tenir la temperatura «al voltant» dels 25 graus, i que hi hauria flexibilitat segons el tipus de negoci. Total: «no sabem quina temperatura hem de posar», comentava ahir a aquest diari un botiguer.

Entre 25 i 26 graus, o sigui dins els nous paràmetres anunciats ahir pel govern, és la temperatura que solen tenir a la Tocineria Garriga del carrer Guimerà de Manresa. El seu responsable, Jordi González, afirma que «treballem amb fresc, i no pot fer-hi molta calor», però «el fred ha de ser a les càmeres, i procurem no obrir ni tancar les portes excessivament». Assegura que si al carrer fa 40 graus, el salt de temperatura es nota a l’entrar a la botiga.

«És inviable»

A la carnisseria i xarcuteria Mercè Aloy del carrer Barcelona, la temperatura a la botiga és d’entre 18,5 i 19 graus ara a l’estiu. Aloy considera que és inviable posar el termòstat a 25 graus i menys a 27. A més a més «tenim obrador i cuina, que generen escalfor».

A les sabateries de Nails, les mesures els afecten de ple: no només hauran de regular la climatització, sinó que també hauran d’instal·lar noves portes a dos dels seus establiments, al KLT i al Xarol, segons la nova llei. La seva propietària, Ester del Paso, no ho veu amb bons ulls. «Tancar les botigues val un dineral i, encara que et donin crèdits els has d’acabar tornant. Potser ens arriba a costar 10.000 euros de la nostra butxaca, no és un pagament fàcil d’assumir», explica. «És una despesa molt gran i sobtada.Hauria estat millor que ens donessin més temps per a fer-ho de mica en mica». La data límit per tenir les portes és el 30 de setembre. Tampoc li sembla una mesura adient regular la temperatura. «Tu com a client, quan vols anar a un restaurant o a qualsevol establiment, vols estar-hi bé. No vols passar-hi calor ni tenir-hi fred. Has de poder entrar i trobar-t’hi una sensació agradable per a quedar-t’hi».

Canvi radical de temperatura

A algunes botigues, el canvi de temperatura serà radical respecte al que havien tingut fins ara. A establiments com el Carrefour Market del carrer Barcelona, la temperatura sol ser de 19 graus en ple estiu. Amb l’aplicació del decret, el seu encarregat, Lucas Plaza, es preocupa per les condicions que s’hi trobaran tant clients com treballadors.

«En el nostre cas, a una part de la botiga hi fa tanta calor que sembla un forn. Si pugem la temperatura com ens demanen, no s’hi podrà estar». Considera que no són condicions pels clients ni tampoc pels treballadors. Al supermercat, però, la major preocupació és «com perjudicarà el rendiment de tots els que hi treballem. «No ens hi podrem passar tot el dia treballant. Sincerament, no em sembla bé».

No és l’únic que pateix per com canviarà el seu espai de treball. L’encarregada de la sabateria CASAS al carrer Guimerà, està d’acord amb l’objectiu d’estalviar energia, però no entén el que considera «mesures extremes». «La calor és el que més ens afecta, sobretot estant en moviment constant i d’ara en endavant, serà encara més feixuc. Pujar la temperatura així és desmesurat». Tot i això s’hi resigna. «No podem fer-hi res».

David Augé, de La Creadora, té clar que les limitacions li semblen «excessives»: «si la mesura pretén que la gent no vagi a comprar ho aconseguiran, perquè tot això és del tot anticomercial. Si, un cop dins, la gent no hi està a gust, no voldrà venir». Augé proposa un punt intermig amb límits «raonables», com els 24 graus.

A més, dir adéu a la llum dels aparadors que, a partir d’ara, només estaran encesos fins les 10 del vespre podria ser «una pèrdua per la ciutat i l’Ajuntament». Creu que «la il·luminació al passeig Pere III ja és mínima i són els aparadors que hi aporten llum. Amb una mesura tan extrema, s’hi notarà el canvi».

A La Creadora també ha començat el compte enrere per col·locar portes a l’entrada del seu establiment. Ara no en té. Es demana qui es farà càrrec de la despesa. «Entenc que ho haurem d’assumir nosaltres en un límit de temps just. No hi estic d’acord». Segons Augé, «són mesures que no crec que siguin útils, hi perdem més que hi guanyem».

Il·luminació al carrer

Entorn 27 graus és la temperatura que hi ha a Mobles Decor del carrer Barcelona de Manresa. El seu responsable, Senén Viladrosa, està a favor de la mesura d’estalvi. «Som una botiga de mobles, no d’alimentació, i una mica més de calor o de fred no ens afecta. A més a més si la botiga és molt gran tampoc no tens capacitat per refredar-ho tot». A les 10 també ja tanca els llums de l’aparador. Però alerta que al carrer Barcelona la il·luminació pública està pensada per als cotxes, no els vianants. Això a llocs com les Bases i on han posat fanals nous no passa.

I parlant de desconcert. Comerços com les òptiques, considerats sanitaris, no sabem si han d’aplicar la nova norma o no, comenta Carles Gonfaus, d’Òptica Soler. «Nosaltres hem de dur mascareta, i això ens ho complicaria».

Les mesures d'estalvi les va anunciar aquesta setmana el govern central i han d'entrar en vigor a partir del 9 d'agost. Afecten establiments comercials i edificis públics.