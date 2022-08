El responsable de vendes, Jordi Bover, creu que el món dels càmpers ha tingut sempre molta atracció entre grups socials molt diferents. Tot i això, reconeix que la pandèmia va provocar un augment de la demanda de vehicles per fer viatges, «avui dia la gent prefereix estar a l’aire lliure i evitar les multituds».

Camper Tecnologies va passar de tenir 4 treballadors el 2018 a 16 el 2021, aquest augment de l’equip de treball s’ha anat revertint durant el 2022 fins que han quedat 7 persones a dia d’avui.

El motiu de la davallada de personal ha estat la crisi de proveïment de microxips, que, segons Bover, ha afectat totes les empreses del sector de l’automòbil, «en mig any amb prou feines hem tingut furgonetes». En la seva millor època, Camper Tecnologies havia arribat a vendre i adaptar fins a catorze furgonetes al mes. Avui en dia el nombre s’ha reduït a unes set o vuit en el mateix període de temps. La previsió, però, és que la situació dels microxips es normalitzi en acabar l’estiu.

Tres perfils d’usuari

Hi ha tres perfils principals de compradors de càmper. El primer són famílies amb criatures petites que fan servir el vehicle per fer escapades de cap de setmana. Un altre tipus de compradors habituals són les parelles joves, que decideixen fer la inversió per fer viatges més llargs en què recorren molts quilòmetres.

El tercer perfil de comprador de càmper és el més sorprenent. Persones de la tercera edat que troben en la jubilació l’oportunitat de comprar una furgoneta camperitzada i fer, per fi, tots aquells viatges que feia tant de temps que somiaven.