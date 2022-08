La comunicació d’incidències, les peticions de cita prèvia i la sol·licitud d’informació municipal són els principals usos que la ciutadania ha fet del canal de WhatsApp de l’Ajuntament de Manresa en el seu primer any de funcionament. El servei es va posar en marxa amb l’objectiu de permetre un canal de comunicació directa entre la població i el consistori i facilitar que la informació arribi amb més rapidesa i detall a la ciutadania.

Durant els dotze primers mesos de funcionament, el canal ha generat 14.388 interaccions per part de 3.489 usuaris únics.

Del total d’interaccions, el 29% han estat per comunicar incidències, el 20% per demanar cita prèvia i el 15% per sol·licitar informació municipal.

La resta d’interaccions han estat per recollida de residus voluminosos (10%) i per serveis del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (6%) i de Serveis Socials (5%).

Pel que fa als avisos d’incidències, les principals han estat per qüestions relacionades amb neteja i residus (21%), calçada i voreres (18%) i parcs i jardins (16%). Si es vol comunicar una incidència, el canal de WhatsApp desplega un submenú on cal indicar si està vinculada amb neteja i residus, parcs i jardins, enllumenat públic, mobiliari urbà, calçada i voreres, circulació i transport urbà o altres tipus d’incidències. A partir d’aquí, el sistema demana que es detalli la incidència, s’escrigui l’adreça d’on s’ha produït i s’adjunti, si es vol, una imatge.

Gairebé la meitat de les interaccions (6.744) han derivat en converses amb el personal municipal. I és que el sistema combina una part de primera atenció automatitzada, a partir de converses digitals prèviament dissenyades, amb una part personalitzada, assistida per part de treballadors de l’Ajuntament.