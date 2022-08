Els maltractaments a ancians és un problema emergent. L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages preparen la posada en marxa d’un servei especialitzat per donar resposta als abusos dels quals en són víctimes les persones d’edat avançada.

Entre els efectius dels quals es preveu que disposarà hi haurà un jurista i un psicogerontòleg. Seria conceptualment similar al Servei d’Informació i Atenció a la Dona (Siad), però especialitzat per abordar el maltractament a les persones grans.

D’aquesta forma hi haurà a Manresa un servei comarcal d’atenció a persones grans maltractades.

De fet, el Consell Comarcal ja ha fet una prova pilot. Fa temps que es treballa en el conveni i la licitació perquè pugui començar a funcionar de forma estable.

El Consell Comarcal del Bages va informar el setembre del 2020 que posava en marxa el nou Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa a través d’una prova pilot per ajudar a garantir la protecció del col·lectiu de persones grans i prevenir situacions de maltractament. L’equip especialitzat, dintre del Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages, disposava en aquell moment d’una psicòloga especialitzada en gerontologia i d’un advocat.

A través d’aquesta prova pilot, inèdita a la comarca del Bages, es va treballar per prevenir situacions de maltractament a les persones grans, oferir atenció interdisciplinària (a persones grans, professionals i institucions) i reduir els danys derivats d’aquestes situacions. L’equip atendrà situacions de maltractament, o sospita, físic, psicològic, sexual, econòmic, abandonament, negligència o autonegligència i vulneració de drets.

Atenció i formació

Una altra tasca era oferir formació als professionals que atenen les persones grans, sigui de l’àmbit de la salut o social i cossos de seguretat, i donar continuïtat a les campanyes de sensibilització per promoure el bon tracte a les persones grans, com per exemple la campanya Tracta’m bé, que també es desenvolupa al Bages

A Manresa, l’any 2021 hi va haver onze casos de maltractaments a persones grans ateses pels Serveis Socials de l’Ajuntament que van arribar al sistema judicial. Concretament 9 dones i 2 homes.

Aquesta és la xifra de casos de maltractaments coneguts pels Serveis Socials de Manresa entrats a Fiscalia o al jutjat de guàrdia.

Per la seva part, el Consell Comarcal del Bages va atendre l’any passat vint ancians per aquest motiu.

Es tracta de situacions que per una banda són molt reals i, per l’altra, continuen passant molt desapercebudes.