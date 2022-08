La calor persistent manté disparada la venda d’aires i ventiladors des del juny

Cada estiu, amb la calor es dispara la venda de ventiladors i d’aparells d’aire condicionat, però la peculiaritat d’aquest any, amb la persistència de temperatures elevades, és que ja fa dos mesos que se’n venen i tot indica que se’n continuaran venent. Així ho constaten negocis del sector consultats per aquest diari, que en general també confirmen un increment de la demanda per reparacions: enguany, els aires funcionen més que mai i a més intensitat, i els més vells s’espatllen. Tanmateix, sovint s’opta més pel canvi que per intentar arreglar l’aparell.

«Hem venut cap al 30 o el 40% més que altres anys», però tenint en compte la calor continuada «pensàvem que encara seria més», apunta Llorenç Juanola d’Expert Juanola, de Manresa. I és que «quan venen cops de calor abans del juliol creix la sensació que la cosa anirà per llarg i es compra més», assegura, fins al punt que aquest any «ja gairebé hem esgotat els ventiladors, i fins i tot hi ha gent que fa uns quants dies en van venir a comprar un i ara en volen un altre per a una altra habitació». També a Electrodomèstics Lladó, de Manresa, «aquest any venem molts ventiladors, ben bé el doble, i des del juny, amb una demanda molt continuada fins i tot els dies que plou», apunta la responsable del negoci, Imma Lladó.

De fet, els ventiladors es venen molt «perquè és una venda d’impuls», expliquen des de Miró Manresa, «i això és el que mou la gent aquest any. Ja va començar el maig i el juny, i durant el juliol s’ha acabat d’intensificar», fins a augmentar les vendes entre el 20 i el 30 %, mentre que a Milar Manresa s’han arribat a doblar les vendes tant de ventiladors com d’aires respecte a altres estius «perquè la calor ha començat abans, i com que no ha parat, la demanda no s’ha aturat», assegura Miquel Àngel López, que es responsabilitza del negoci. Diu que «a final de maig ja teníem comandes, i hi ha anys que fins al juliol no ens demanen aires condicionats». També a Lowing Manresa han arribat a esgotar els aires condicionats, i a Electrodomèstics Màrquez estan tenint molta demanda de ventiladors. «N’hem venut una barbaritat», assegura el seu responsable, Daniel Márquez. Diu que es va notar una frenada de la demanda quan fa uns mesos es va encarir el preu de la llum, «però la gent ja ho comença a tenir normalitzat i amb la calor n’han tornat a comprar. Aquest estiu s’han vist en la necessitat de comprar-ne».

Menys viatges i més a casa

Alfredo Pagán, d’Alfred Refrigeration, de Sant Fruitós de Bages, no ven ventiladors però sí aparells d’aire condicionat, i també té més comandes que altres anys «però sense exagerar», i a banda de la calor, atribueix aquest lleuger increment al fet que «hi ha gent que no viatja tant com abans de la pandèmia». Assegura que en el seu cas «m’he trobat amb gent que mai no havia tingut un aparell d’aire condicionat i ara se’l posa perquè, per la covid o per temes econòmics, ara no marxa de vacances, i es vol donar el gust de quedar-se a casa tenint aire condicionat. El que no s’han gastat viatjant s’ho gasten en un aparell», apunta. Igualment observa la tendència cada vegada més generalitzada de gent gran que en compra: «Temps enrere no ho feien perquè pensaven que no els era gaire bo i preferien obrir finestres, però ara això està canviant».

Entre la reparació i la renovació

Més aparells nous i també més reparacions. Enguany la demanda s’ha incrementat en les dues direccions perquè es fan funcionar més sovint i amb més intensitat, i tenen avaries. «Normalment, quan els aires s’espatllen, s’espatllen», apunta Mònica Nadal, de SAT Berral de Manresa, en el sentit que «hi ha molts aparells vells que no es poden reparar i directament s’han de substituir».

La demanda per reparacions «ben bé s’ha doblat», assegura Jordi Nova, de J.Nova Instal·lacions i Reparacions, de Manresa. I «mentre alguns els reparen, n’hi ha que en compren un de nou», amb el hàndicap que «si és maquinària gran no és tan fàcil de substituir perquè surt més car». Tanmateix, les condicions d’enguany propicien que hi hagi més avaries en els casos d’aparells vells. I és que, «com més alta és la temperatura, més pateix la màquina», i això provoca «fuites de gas o a vegades el problema ve de l’arrencada del compressor». La qüestió és que hi ha una forta demanda de reparacions, «i com que molta gent no té previsió sinó que s’espera a comprar quan arriba la calor, és impossible poder absorbir tota la feina», fins al punt que en el seu cas «no hem pogut arribar a donar servei potser al 40% de les trucades d’última hora».

Les peticions de reparacions també han crescut a Expert Juanola, de Manresa, i per part «de gent que altres anys potser ni tan sols engegaven l’aire o ja en tenien prou amb l’aparell vell que tenien», explica Ester Pujol. I és que «amb el temps perden gas i ja no refreden tant, i aquest any convé que refredin el màxim», de manera que «no fan el fred que haurien de produir i és quan ens truquen per reparar-los o per canviar-los».

També a Lowing Manresa es troben que «molta gent que fa anys que es va instal·lar l’aire condicionat ara ja opta directament per canviar-lo i no pas per renovar-lo». Entre altres coses, «el consum actual d’aquests aparells és més baix, alguns ja incorporen una bomba de calor per a l’hivern, fan menys soroll... i els acaba sortint més a compte canviar-los», explica l’encarregada de la botiga, Montse Soler. Diu que «si l’aparell falla al cap de 2, 3 o 4 anys, no el canvien, però això no sol passar mai, i normalment quan et truquen és perquè l’aparell ja és molt vell».

Com més demanda, més feina

En el seu cas, com en els altres, l’increment de la demanda també ha suposat un increment de feina fora de la botiga, si bé «tenim bastant estoc i estem aconseguint portar-ho al dia», assegura Soler. També diu que l’instal·lador treballa al màxim. Si convé, «fins i tot els dissabtes, i si pot, a les 8 del matí ja és a casa del primer client per mirar d’instal·lar dos aparells per comptes d’un abans de dinar».

Precisament, l’estoc de productes està sent clau aquest any dins el sector, tenint en compte l’increment de la demanda. «Això ens permet anar muntant la mateixa setmana o com a màxim a la següent», expliquen d’Expert Juanola de Manresa. El mateix passa a Electrodomèstics Màrquez: «Tothom s’ha despertat a la mateixa hora però tenim producte en estoc i disponibilitat per instal·lar», sosté el responsable del negoci, Daniel Márquez, si bé admet que en moments puntuals «sí que hem tingut una mica més de saturació». Treballen amb un instal·lador extern que, si cal, diu que ja es dota de més personal.

El client vol contrarestar el preu de la llum amb aparells de baix consum

Qui actualment es compra un aparell nou de ventilació té com a màxima prioritat que consumeixi el mínim possible. És un factor clau que s’observa entre els clients sobretot d’ençà de la crisi energètica i de l’encariment de la factura de la llum, segons coincideixen a explicar els professionals del sector consultats per aquest diari. Ja fa un quant temps que aquesta tendència s’ha anat estenent, però en molts casos fins ara no era una prioritat.

«Ara, qualsevol persona que va a buscar un producte nou opta pel que gasta menys, passa amb els cotxes i amb els aires condicionats», sosté Daniel Màrquez, responsable d’Electrodomèstics Màrquez de Manresa. I és que «tal com ens estan castigant amb els preus, l’eficiència energètica s’està convertint en un valor important que cada vegada es té més en compte, quan fa uns quants anys gairebé ni tan sols es mirava», afegeix.

El mateix apunta Ester Pujol, d’Expert Juanola, i diu que sovint això implica comprar aparells més bons. «Ara la gent ho té molt en compte, i dins d’una mateixa marca, els clients cada vegada opten més pel model que menys gasta. Són més cars, però tampoc excessivament, i per la poca diferència de preu que hi hagi entre els uns i els altres, al voltant d’uns 100 euros, ara prefereixen aquests perquè saben que els acabaran amortitzant ràpidament tenint en compte el preu de la llum».

En altres casos s’opta per climatitzadors, «que gasten menys que un aire condicionat i alhora refresquen més que un ventilador estàndard», diu Montse Soler, de Lowing Manresa.

L’aïllament de l’espai, clau per a una temperatura constant

Mantenir l’espai aïllat tanta estona com es pugui, amb portes i finestres tancades. És la clau per assegurar una temperatura constant d’uns mínims 25 graus en interiors que es demanarà amb les mesures de climatització de botigues i oficines. Si es pot, «l’important és mantenir el local el màxim de tancat possible perquè això permet que l’aparell d’aire condicionat –fixat a 25 graus– treballi bé i pugui arribar més aviat a la temperatura indicada al termòstat», apunta Miquel Àngel López, de Milar Manresa. Això mateix indica Llorenç Juanola, d’Expert Juanola. «Posant el termòstat a 25 graus, quan hi arriben els aires es paren. Si l’habitació està tancada, no ha de ser gaire difícil mantenir la temperatura estable perquè els aparells són de tecnologia inverter i ja estan pensats per això; quan s’arriba a la temperatura que es vol (en aquest cas 25 graus), l’aparell funciona a uns consums molt baixos només per assegurar que es manté la temperatura».