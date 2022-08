Grans escultures de ferro recorden el mil·lenari de Catalunya i el mil centenari de Manresa

A Manresa podem trobar monuments que fan referència a fets de la nostra història nacional. A la plaça del Mil·lenari, al barri de Valldaura, trobem al mig de la rotonda un monument commemoratiu del Mil·lenari de Catalunya, erigit l’any 1989. Pesa més de sis tones, porta per títol «Paula», el nom de la filla de l’autor, que feia poc que havia nascut. Va ser dissenyat per l’escultor vigatà Enric Pladevall Vila.

Autor de moltes obres públiques a ciutats de tot el món, Francesc Junyent el defineix com «un monument molt simple consistent en tres barres de ferro corbades que, arrencant de terra, s’enlairen per unir-se al centre, d’on penja una peça de teler. El fet que una de les barres sigui perforada amb obertures circulars de mides diferents li confereixen lleugeresa, alhora que li dona dinamisme».

L’escultura s’aguanta sobre un empedrat de llambordins que contrasten amb la gespa del voltant. En un extrem hi ha una placa on es pot llegir: «Monument inaugurat en commemoració del/mil·lenari del naixement polític de Catalunya/essent president de la Generalitat el Molt/ Honorable senyor Jordi Pujol i Soley i alcalde/ de Manresa l’Il·lm. senyor Juli Sanclimens i Genescà/ Manresa 1989/ «Paula»/ obra d’Enric Pladevall/ Patrocinadors/ Olivetti ABB».

La firma de l’autor és a l’angle inferior dret mentre que la resta de la informació es troba al dors de l’obra.

Tant l’obra com la urbanització de la plaça es van inaugurar conjuntament el dissabte 28 d’octubre del 1989 amb la presència del conseller de Benestar Social, Antoni Comas Baldellou.

Obra d’Àngels Freixanet

A la plaça de la Creu del barri de la Carretera de Santpedor. Al bell mig de la rotonda coberta de vegetació de plantes i arbres hi destaca un cos cilíndric, el monument al Mil centenari de Manresa (1990), de l’escultora manresana Àngels Freixanet Picanyol. De la seva obra destaquen les grans escultures en espais públics, tant a Manresa com a diverses ciutats de tot el món.

El monument presenta una forma cilíndrica formada per capes de ferro, recobertes per una capa d’òxid que s’adapten a un perímetre circular irregular. La part superior està coronada per un conjunt d’elements també de ferro que presenten diferents formes i estructures. L’acompanyen als laterals unes planxes de ferro ondulades. Hi ha una inscripció al dors que diu «Mil centenari. Àngels Freixanet».

La peça no és l’original perquè fa relativament pocs anys un cotxe va xocar contra el monument i va caldre refer-lo de nou.

El recorregut segueix fins a la plaça de Lluís Companys, a la confluència dels carrers del Bruc i Barcelona, on trobem dos monuments amb significat polític. En una placeta triangular urbanitzada a finals dels vuitanta, s’hi va instal·lar un monument a Catalunya a fi de recordar el mil·lenari de Catalunya (1990). Obra de l’escultor santfruitosenc Agustí Penadés López, presenta una estructura metàl·lica d’acer inoxidable amb dos cossos interposats que adopten la secció d’una C, de Catalunya, sobre un fons de marbre on hi ha la llegenda commemorativa i la signatura de l’autor.

En l’extrem nord-est, a sota de la placa amb el nom de la plaça, hi trobem un medalló amb un baix relleu del bust de Lluís Companys, erigit per iniciativa de la Fundació Independència i Progrés. Aquesta escultura, obra de l’escultor i pintor manresà Ramon Jounou Llanas, es va inaugurar el 15 d’octubre del 2012, dia que es recorda l’afusellament del president de la Generalitat el 1940. Cada any aquest dia es fa en aquest espai un acte de desgreuge al president amb l’assistència d’entitats, partits polítics i particulars.