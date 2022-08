S’abarateix el bus urbà de Manresa. El cost de la tageta T10 passarà de 9,10 a 6,35 euros i el de la TMes de 32 a 18 euros a partir de l’1 de setembre i fins a finals d’any. La rebaixa es produeix després que el govern espanyol hagi aprovat ajuts directes al transport. D’entrada, l’Ajuntament haurà de fer front al diferencial econòmic, motiu pel qual demana al govern espanyol un compromís i un calendari de pagament ferm per tal que la mesura no tensioni la tresoreria municipal.

Els trens de Rodalies seran gratuïts, igual que els de mitjana distància.

L’Ajuntament de Manresa haurà de fer front al diferencial econòmic dels títols. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, requereix al govern espanyol un compromís i un calendari de pagament ferm, per tal que la mesura anunciada no afecti l’economia municipal: “El que sabem és que no hi haurà bestretes i que tot plegat es liquidarà entre el primer i el segon semestre del 2023, esperem que així sigui”.

Per al regidor, aquests ajuts estatals “són un regal enverinat: òbviament els hem d’agafar, perquè és una ajuda per a la butxaca del ciutadà, però no sabem quant ho cobrarem, i això pot tensionar la tresoreria de l’Ajuntament”.

A més, considera que la mesura “no és socialment justa, perquè és universal” i afegeix que “els 200 milions d’euros anunciats s’haurien d’invertir en la millora estructural del servei, i més tenint en compte les deficiències que la Renfe arrossega històricament a la nostra ciutat”.

Amb els diners que pertoquen a Manresa, especifica, “podríem millorar les línies del bus urbà i fer-ne de noves, incrementar parades i freqüències i fer que el servei sigui més eficient i competitiu, un fet que ens permetria guanyar usuaris i repartir aquesta ajuda socialment molt més bé”.

Pel que fa a la gratuïtat de Rodalies, López opina que el que proposa el govern espanyol “no farà que canviï la mobilitat ni les infraestructures; hi anirem gratis, però continuarem tardant el mateix que fa 100 anys per anar en tren de Manresa a Barcelona. Les polítiques econòmiques han d’anar acompanyades de polítiques de mobilitat que millorin realment el servei i les infraestructures”.

Finalment, el regidor recorda que es tracta d’una mesura pensada per quatre mesos, i que a 1 de gener de 2023 caldrà tornar a apujar el preu dels títols.

Durant l'estiu el bus urbà de Manresa és gratuït els diumenges i festius per promoure'n el seu ús. També arriba, els diumenges i dies festius, al parc de l'Agulla.