Els casaments recuperen el pols després de dos anys marcats per les restriccions

El sector dels casaments a la Catalunya Central ha recuperat el pols després de dos anys marcats per les restriccions. La gran part de restaurants, masies i càterings consultats tenen els caps de setmana plens fins a mitjans d’octubre, un fet que els fa sentir que treballen amb la normalitat d’abans de la pandèmia. Si bé apunten que la majoria d’enllaços d’aquest estiu corresponen a ajornaments dels últims anys, també destaquen que ja estan omplint l’agenda de cara l’any 2023.

«Estem recuperant el ritme d’abans de la pandèmia, amb casaments cada setmana», explica el responsable d’esdeveniments del Mas de la Sala de Sallent, Christian Betoret. La majoria de casoris que acull el restaurant, afirma, estaven previstos durant l’any 2020 o el 2021, «però moltes parelles van decidir esperar-se per poder celebrar el seu compromís amb plenitud, sense haver d’estar subjectes a les restriccions covid». En aquest sentit, destaca que els casaments han tornat al seu format habitual, amb els balls i els aperitius tradicionals.

En la mateixa línia s’expressa Josep Torras, al capdavant del Mirador de Montserrat, que remarca que «serà una bona temporada, tenint en compte el declivi que hem viscut els últims dos anys». El restaurador puntualitza que «l’augment de casaments d’enguany respon als ajornaments forçosos, ja que sense aquests probablement seria un any deficitari». Tot i això, posa en relleu el bon ritme de reserves de cara la temporada del 2023, «que podria igualar les xifres del 2019, quan teníem un 90% d’ocupació».

Malgrat que el sector parla d’una certa reactivació, mira amb prudència l’evolució de la pandèmia amb l’esperança de no fer passos enrere i poder allargar la temporada fins a la tardor. En molts casos, ja han tingut casaments amb baixes d’última hora per positius de covid. La situació podria provocar que els nuvis optessin per casaments més reduïts amb els familiars i els amics més propers. No obstant això, els restauradors assenyalen que continuen acollint esdeveniments que superen el centenar de comensals. «La gent té ganes de reunir-se amb els sers estimats en una gran festa després d’aquests anys marcats per les restriccions», comenta Torras.

Casar-se enmig de la natura

La tendència de casar-se en una masia situada en un entorn natural idíl·lic ha guanyat pes a la Catalunya Central, on ha augmentat l’oferta de cases rurals que es presten a acollir aquest tipus d’esdeveniments. És el cas de la masia Cal Riera de Puig-reig, que fa sis anys que s’ha introduït al sector atraient majoritàriament una clientela de l’àrea metropolitana. «Quan vam començar, la demanda era tan alta que, fins i tot, havíem de dir que no a algunes peticions. Després vam viure el parèntesi de la pandèmia, que va afluixar el ritme, però la recuperació ha estat ràpida i enguany ja tornem a organitzar casaments de gran format», indica el responsable de la masia, Miquel Noguera.

Per la seva part, Carla Valiente, de la Masia Parcerisas, situada a Rajadell, constata que «els convits de noces han incrementat notablement respecte a l’estiu de l’any passat, ja que enguany moltes parelles han vist l’oportunitat de celebrar-ho sense restriccions i amb més facilitats per convidar familiars que viuen lluny». Com a masia, fa cinc anys que acullen els casaments de moltes parelles que busquen un espai agradable on poder organitzar l’esdeveniment al seu gust. Per aconseguir-ho, la masia treballa amb diferents proveïdors, «que enguany ens han costat molt de trobar a causa de l’alta demanda», afirma.

I és que l’interès per casar-se en una masia beneficia als professionals del càtering, que en els últims han detectat un increment en els serveis. Ho exemplifica el cas de l’empresa Ca la Raquel Events, que recentment ha tancat la línia de restaurant per especialitzar-se en el servei de càtering. «Feia temps que volíem fer aquest pas, però l’alta demanda ho ha accelerat», explica un dels propietaris, Eloi Sánchez. De cara els pròxims anys, pronostica un bon rendiment per al sector, «que sembla que torna a agafar l’embranzida d’abans de la pandèmia».

De la mateixa forma, el responsable del restaurant Ospi de Sallent, Òscar Piedra, que també ofereix servei de càtering, fa notar que els casaments «pràcticament s’han duplicat respecte a l’any passat, quan el temor pel virus va provocar que moltes parelles ajornessin el dia de la celebració». Al llarg de més de deu anys d’experiència en el servei de càtering, apunta que el nombre de casaments ha seguit una tendència creixent que va quedar estroncada per la covid. A hores d’ara, amb la reactivació del sector, espera que es pugui recuperar el moviment prepandèmia. «La sensació que tinc és que les parelles tenen ganes de casar-se», posa de manifest.

Els professionals coincideixen a afirmar que just abans del confinament feia anys que encadenaven bones temporades amb un alt volum de casaments, que indiquen que el ritual continua viu. «Avui en dia, les parelles ja no senten l’obligació de passar per l’altar, tot i això, es continuen celebrant enllaços com una mostra d’amor i com una excusa per reunir-se amb les persones estimades», considera Betoret. Ara, el sector confia a mantenir el bon ritme d’aquest estiu en els pròxims mesos.

Els nuvis opten per allargar la festa fins l’endemà amb els convidats

Una de les tendències que ha guanyat popularitat en els últims anys entre les parelles que decideixen casar-se són les celebracions en masies o restaurants que permeten la pernoctació per allargar l’experiència unes hores més. Els restaurants i les cases rurals de la Catalunya Central consultades destaquen que cada vegada hi ha més nuvis que volen continuar la celebració l’endemà i busquen establiments situats en entorns naturals, amb serveis com piscina exterior, que ofereixin una estada agradable al conjunt de convidats a la festa nupcial.