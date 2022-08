Tres persones van perdre la vida a causa de l'epidèmia de covid-19 a les instal·lacions de la Fundació Althaia, de Manresa, durant la darrera setmana.

Amb aquestes, la xifra acumulada de defuncions als centres assistencials de Manresa puja a 627, de les quals 447 a Althaia i 180 a Sant Andreu. En aquest darrer centre assistencial no s'ha hagut de lamentar la pèrdua de vides humanes la darrera setmana, segons ha comunicat la pròpia institució.

A data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:

Pacients ingressats: 21 (3 a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 447

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 3.954

Els 21 pacients ingressats són 5 menys dels que hi havia fa una setmana, 26.

La xifra d'hospitalitzats a l'UCI és de 3 persones, igual que la setmana passada.

D'altra banda, s'han donat en aquest període 8 altes a pacients ingressats.

A Sant Andreu Salut, adata d'avui, 9 d’agost, hi ha 14 persones ingressades amb covid-19. Dimarts passat, 2 d’agost, hi havia 10 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu.

Durant La darrera setmana 9 persones han ingressat, 5 persones han estat donades d'alta i no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal després de tres setmanes consecutives amb decessos.

D'aquesta forma, la xifra acumulada de morts a causa de l'epidèmia a Sant Andreu es manté en 180 persones.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb l'inici de la sisena onada, són:

Xifra acumulada d’ingressos: 314

Xifra acumulada d’altes: 251

Xifra acumulada de defuncions: 45

En conjunt, Althaia i Sant Andreu sumen 35 ingressats, un menys que la setmana anterior.