La facturació de Sant Andreu Salut supera per primer cop els 20 milions d'euros

A la gràfica d’activitat de la Fundació Sant Andreu Salut, de Manresa, cal donar-li més espai per tal que pugui cabre la línia ascendent de la facturació per l’activitat que realitza i que l’any passat per primer cop va superar la barrera dels vint milions d’euros.

Concretament van ser 20,4 milions d’euros d’ingressos, que és una quantitat substancialment superior als 17,6 milions del 2020, un any que ja havia crescut notablement en relació a l’any anterior, el 2019, quan va ser de 15,2 milions. Així que en els dos darrers anys la facturació ha passat de 15,2 a 20,4 milions. Són 5,2 milions més, el que suposa un 34%. Per contextualitzar aquest creixement en la facturació cal veure com Sant Andreu Salut facturava 15,2 milions l’any 2010 i a causa de la crisi derivada de la punxada de la bombolla immobiliària es va situar per sota dels 14 milions d’euros, tant l’any 2014 com el 2015. Apartir d’aquí va anar creixent fins que el 2019 va tornar a nivells del 2010 i han estat els dos darrers anys quan s’ha produït el gran augment coincidint amb la major activitat per la pandèmia de covid-19 i els processos de fusió amb les fundacions IBAM i Ibada . L’any passat, Sant Andreu Salut també va tocar sostre pel que fa al nombre d’usuaris, 8.038. L’any 2010 va fer 4.869 atencions. Des de llavors va anar creixent el nombre d’usuaris que es va situar just per sobre dels set mil l’any 2019. El 2020, amb l’explosió de l’epidèmia i les rígides mesures d’aïllament es van atendre mig miler de persones menys. L’any passat, amb els protocols totalment interioritzats i combinant l’activitat assistencial a causa de l’epidèmia amb l’habitual es va arribar a la xifra rècord de 8.328 usuaris. Segons el director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls, les xifres reflexen «l’esforç per tirar endavant en unes circumstàncies encara molt lluny del que es podria definir com a normals». L’equip de Sant Andreu Salut està format per més de 600 professionals especialitzats en l’atenció a persones que pateixen dificultats, situacions de vulnerabilitat, dependència o risc social. Manel Valls ha volgut destacar també el conjunt d’iniciatives amb entitats del territori en les quals està implicada la institució, amb Althaia i UManresa al capdavant, però també amb Càritas o l’il·lusionant Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya central (IRIS-CC). «La col·laboració és bàsica per avançar», afirma. Consolidar el creixement El director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls, assegura que ha arribat el moment de «consolidar» l’important creixement assolit els dos darrers anys. Un creixement que, a banda dels efectes de la pandèmia, és fruit de la fusió el 2020 amb la Fundació IBAM, titular de la Residència i Centre de Dia Mont Blanc de Manresa, i el 2021 amb la Fundació Ibada (Institució Benèfica Amics dels Avis) articulada a partir de l’escissió que ha realitzat Ibada de l’àrea d’atenció a les persones grans perquè l’assumeixi íntegrament Sant Andreu. La conseqüència és que Sant Andreu Salut «és avui una entitat molt més gran», explica Manel Valls, que considera que aquests processos demostren la capacitat de generar confiança en altres fundacions del territori, amb el resultat d’una «institució més capaç, més gran, més diversa i més preparada pels reptes rellevants que tenim al davant». Un cop culminada la incorporació de l’activitat d’atenció a les persones grans de la Fundació Ibada actualment es dona atenció a 5 residències i centres de dia de gent gran i a 21 habitatges amb serveis. Recerca i noves metodologies Malgrat les dificultats que genera la pandèmia en la cura de les persones que viuen als equipaments, Sant Andreu Salut ha volgut ser presents en projectes d’investigació. En concret ha participat dels projectes Branyas i Resicovid centrats tots dos en la valoració de la pandèmia en les residències. Un altre àmbit és el dels Serveis d’Atenció al Domicili que permeten tenir a casa tant temps com sigui possible a les persones ateses que també s’han incrementat gràcies als processos de fusió. L’any passat es va multiplicar el nombre d’hores d’atenció i es va diversificat l’àmbit d’actuació. Es van atendre més de 800 persones al llarg de 90.000 hores efectives de servei. L’activitat més gran del Servei d’Ajuda a Domicili és de titularitat de l’Ajuntament de Manresa, tot i que Sant Andreu Salut també presta els seus serveis a altres municipis de la comarca del Bages, tant en l’àmbit públic com en el privat. La residència de Sant Andreu a Manresa, ha seguit oferint places per acollir persones positives de covid procedents d’altres residències de gent gran o dels seus domicilis, en el marc de l’acord de col·laboració amb el Departament de Drets Socials. A mesura que les restriccions s’han anat relaxant, la institució s’ha pogut tornar a centrar en la implementació de noves metodologies assistencials com la teràpia canina, la musicoteràpia, l’estimulació basal o la introducció de noves tecnologies per a persones ateses amb discapacitats auditives o de parla.