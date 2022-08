Moltes parelles es van veure obligades a ajornar els seus casaments quan va començar la pandèmia o bé a celebrar-los de forma reduïda per les restriccions sanitàries que han marcat el curs dels darrers dos anys, però el cas de Marc Renart i Carlos López, una parella establerta a Barcelona, de 28 i 36 anys, és lleugerament diferent. Quan es van comprometre l’any 2019 van fixar la data per l’enllaç l’any 2022, com si haguessin tingut una espècie de presagi que els conduís a esquivar els mesos més durs del confinament. Ara, dos anys més tard, esperen ansiosos el dia més esperat, a menys de dues setmanes, amb l’esperança de poder viure’l amb plenitud.

La parella explica que sempre els havia fet il·lusió la idea de casar-se i, en iniciar els tràmits per adoptar, es van decidir, malgrat que matisen que no és una condició obligatòria a l’hora d’iniciar aquest procés per ser pares. No obstant això, en el moment que va arribar el virus, van preferir esperar-se a l’hora de concretar una data, «ja que no volíem celebrar un casament marcat per les restriccions», comenta Renart. Amb l’inici de la vacunació i el descens dels casos, es van veure més confiats per reservar, «però la gran majoria d’establiments tenien l’agenda plena durant l’estiu del 2022, pel fet que moltes parelles havien hagut d’ajornar els seus casaments», destaca López.

Després de provar sort en diversos restaurants, van trobar un forat al Mas de la Sala de Sallent, que els va oferir una data que els va convèncer, el 20 d’agost. «Quan ens ho van proposar, de seguida ens va agradar perquè s’escau en un dissabte i només s’allunya unes setmanes del dia del nostre aniversari com a parella, el 3 de setembre», apunta López. A més a més, les condicions que els oferia l’establiment també els van atraure, «ja que ens permet quedar-nos a dormir i allargar un dia més la festa amb els familiars i els amics més propers», afegeix Renart. De fet, responsables del sector de la restauració confirmen que moltes de les parelles opten per aquest format de prolongar la festa amb els seus convidats.

Ara que queden menys de dues setmanes per la cerimònia, se centren a enllestir els últims preparatius amb l’expectativa de poder celebrar les noces amb normalitat, sense haver de reduir el nombre de comensals o fer ús de la mascareta. «El repunt de contagis d’aquest estiu ens preocupava, tot i això, ens dona confiança el fet que l’indret on es durà a terme la celebració compta amb ventilació interior i molts espais oberts», indica Renart. La previsió és que la festa superi el centenar de persones, «sempre que no hi hagi baixes per covid a última hora», apunta López. Des d’un bon començament, van preveure un volum alt de convidats, «que s’ha anat ampliant a causa del fet que molts amics han tingut fills», assenyalen somrient.

La parella afirma que preparen una festa plena de sorpreses per als convidats on predominarà la decoració nipona, pel fet que es van comprometre en un restaurant japonès de Barcelona. «Tot s’ambientarà en aquesta cultura per donar-li una atmosfera particular a la nostra cerimònia», ressalta López. Per a l’ocasió, s’han dedicat a elaborar de forma manual tota mena d’elements decoratius, com ara uns cartells de benvinguda, per tal d’ambientar la festa des del principi. Aquesta aposta per oferir una festa nupcial totalment personalitzada, que cada vegada segueixen més parelles, es complementarà amb «una mestra de cerimònies molt especial, amiga nostra, que encara no ens ha revelat com durà a terme l’acte», asseguren inquiets.

Amb tot, destaquen que malgrat els nervis d’última hora, s’ho estan passant bé amb l’organització del casament. «Gaudir era, des del principi, el nostre principal objectiu, atès que oficialment ja estem casats, però volíem celebrar-ho amb una festa més distesa amb amics i familiars», apunten. La cirereta del pastís del seu enllaç serà el viatge de noces que els espera a Bali, Indonèsia. «El que ens hauria agradat és anar al Japó; tanmateix, les restriccions covid del país ho dificulten, de forma que esperem poder-hi anar més endavant, ja amb un més a la família», desitgen.