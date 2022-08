Completen la senyalització de l’avinguda Països Catalans 15 dies després d’obrir-la

Quinze dies després d’obrir-se completament al trànsit, ahir encara s’hi feien treballs per completar la senyalització de la nova avinguda dels Països Catalans. Faltava per completar la del darrer tram, el que va de la rotonda del carrer Viladordis fins al polígon d’Els Trullols. Dos operaris d’una empresa especialitzada van col·locar els indicadors. També en aquest mateix tram, ahir s’hi feien obres en enllestir una de les voreres que hi havia pendents.

Tres rètols d’entre 80 i 100 quilos cadascun d’ells van quedar instal·lats aquest dimarts, a més a més de la senyalització vertical que s’ha col·locat els darrers dies per advertir de la presència, per exemple, de passos de vianants.

Indicacions de cap on anar

Els indicadors marquen les tres opcions que tenen els vehicles abans d’arribar a la rotonda d’Els Trullols. Tirar recte per sortir de la ciutat, anar cap El Pont de Vilomara, a l’Hospital de Sant Joan de Déu o bé al polígon de Bufalvent. També indica la direcció per anar al centre i que es pot aparcar al llarg de tot el carrer Joan Fuster. Senyals com aquests es van posar a diferents punts del recorregut, tant d’anada com de tornada.

Fins ara només hi havia aquest tipus senyalització al tram entre la rotonda de Prat de la Riba, a la Pujada Roja, a la de la carretera de Viladordis. Faltava completar la d’aquí fins a Els Trullols.

Més obres

No era l’únic moviment d’obres que ahir hi havia a l’avinguda. Al tram proper més proper al Decathlon, al carril que ja existia per entrar al polígon i a on ara al costat hi ha els dos nous de l’avinguda, es repara la vorera que ja hi havia. A l’altra banda queda tot fet. Només faltarà plantar-hi arbres, cosa que es deixa per quan no faci tanta calor. Ahir també es feien treballs de pintura a la carretera de Viladordis en direcció al centre de la ciutat. En alguns moments es donava pas alternatiu.

Mentrestant, l’avinguda registrava ahir una circulació fluïda de vehicles, però constant. Amb molts cotxes aparcats a l’entorn de la Font dels Capellans. Era dia de mercat.

Què en pensen els conductors?

La nova avinguda «és fantàstica» va assegurar a Regió7 el Joan, al mateix peu de carretera. Veí de Manresa, hi ha passat diverses vegades «i la trobo excel·lent. Per anar a aquesta zona» - Els Trullols- «és molt pràctica. No hi ha semàfors. L’últim que et trobes és el de l’avinguda Bases de Manresa». Però també hi veu pegues: «pel meu gust l’han fet un pèl estreta i amb voreres amb aresta. Si hi toca el pneumàtic el xafes segur. És un mal costum que hi ha actualment».

També hi ha passat sovint el Valentí, de Berga. «T’estalvies voltar per tot Manresa». «Per mi ha sigut un encert. Els carrils potser són una mica justets, però tot és provar-ho. Dependrà del volum de vehicles que hi circulin».

El Marc, de Salelles, hi va passar ahir per primer cop amb la seva moto. «Havia de venir per aquí i he pensat de passar-hi per provar-ho. D’entrada em sembla una bona idea per estalviar-se passar pels carrers de Manresa». El Francesc, de Castellgalí, també hi va passar ahir per primera vegada, i també amb moto. «Està molt bé. T’estalvies tots els semàfors», va assegurar.

Un carril bici

El Rubén i el seu fill, de Manresa, van recórrer ahir l’avinguda de dalt a baix amb bicicleta. Al final del recorregut, a la rotonda d’Els Trullols, feien una reivindicació: un carril bici. «És una avinguda maca, però crec que hi falta un carril bici tenint en compte que hi ha voreres molt amples». El Rubén també hi ha passat amb cotxe i considera que el circuit alternatiu «està molt bé. Jo crec que el trànsit a Manresa anirà a menys». Però va insistir amb el carril bici. «A Manresa no ens cuiden, als ciclistes. Haurem d’anar en compte perquè ho veig una mica estret».

La inversió mésimportant dels darrers anys

El nou tram de l’avinguda dels Països Catalans ha suposat la inversió més gran que s’ha fet a Manresa els darrers anys: 7,3 milions d’euros. El circuit que va de Prat de la Riba a la carretera de Viladordis ha costat 6,3, 1,8 milions més del previst inicialment. Un 60 % l’ha posat la Generalitat i la resta l’Ajuntament i Aigües de Manresa. Es va obrir al trànsit el passat 14 de juliol. El projecte del tram de la carretera de Viladordis a Els Trullols, el que completa i dona sentit a l’avinguda, el va assumir l’Ajuntament de Manresa. En aquest cas hi ha destinat un milió, i es va inaugurar el 25 de juliol, fa 15 dies.