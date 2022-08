Els ingressos per covid estan estabilitzats a Manresa, però continuen les defuncions

Vuitena setmana consecutiva amb víctimes mortals per covid als centres assistencials de Manresa. Althaia va informar ahir que s’havien produït tres defuncions a les seves instal·lacions.

D’aquesta forma s’esvaïa l’esperança que després de set setmanes consecutives amb decessos a causa del coronavirus, arribés un recompte setmanal sense la temuda afectació mortal.

Vint-i-tres persones han perdut la vida en aquest període. Cal remuntar-se al 14 de juny per trobar una setmana sense víctimes. Amb les darreres tres morts la xifra acumulada arriba a 627, de les quals 447 a Althaia i 180 a Sant Andreu.

D’altra banda, han estat vuit setmanes en les quals el nombre d’ingressats s’ha mantingut força constant.

Ahir n’hi havia 35, la setmana anterior 36, igual que la del 26 de juliol. La xifra d’hospitalitzats ha oscil·lat durant les darreres vuit setmanes entre els 29 comptabilitzats el 5 de juliol i els 42 del 12 de juliol. Amb set dies de diferència la quantitat màxima i la mínima.

Activitat estable

Tot plegat mostra que els centres assistencials de Manresa han encadenat la sisena amb la setena onada amb uns nivells d’activitat similars, si més no pel que fa a l’afectació mortal i al nombre d’hospitalitzats. Hi ha consens que la setena onada de covid va començar al juliol, però a Manresa no hi ha hagut cap parèntesi pel que fa al nombre d’hospitalitzats i de morts sinó que el nou embat de l’epidèmia ha mantingut l’afectació perllongant des del mes d’abril la cua de la sisena onada.

Althaia

També és cert, però, que el ritme d’ingressos i d’altes s’ha accelerat lleugerament. A la Fundació Althaia es va passar d’entre un i dos ingressos diaris a tres de mitjana cada dia. En les darreres vuit setmanes ha donat més de dues-centes altes i ahir es trobava a prop de les quatre mil, concretament 3.954.

Les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia ahir eren de 21 pacients ingressats.

La dada acumulada d’altes a pacients ingressats des del març del 2020 és de 3.954. Els 21 pacients ingressats són cinc menys dels que hi havia fa una setmana, 26. La xifra d’hospitalitzats a l’UCI era ahir de 3 persones, igual que la setmana passada. D’altra banda, s’han donat durant els darrers set dies 8 altes a pacients ingressats.

Sant Andreu

A Sant Andreu Salut, ahir hi havia 14 persones ingressades amb covid-19. El dimarts anterior, 2 d’agost, hi havia 10 persones ingressades a la Unitat d’Aïllament per Covid-19 de l’Hospital de Sant Andreu.

Durant la darrera setmana 9 persones han ingressat, 5 persones han estat donades d’alta i no s’ha hagut de lamentar cap víctima mortal després de tres setmanes consecutives amb decessos. D’aquesta forma, la xifra acumulada de morts a causa de l’epidèmia a Sant Andreu es manté en 180 persones. Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, data coincident amb l’inici de la sisena onada, són 314 ingressos, 251 altes i 45 defuncions.

En conjunt, Althaia i Sant Andreu sumen 35 ingressats, un menys que la setmana anterior.